Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Dave Mafoula annonce sa candidature

Le président du parti politique de l'opposition Les Souverainistes (LS), Uphrem Dave Mafoula, a annoncé le 13 décembre à Brazzaville, sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2026, la plaçant « sous le signe d'un nouveau départ vers la justice, la vérité et la renaissance du Congo. »

Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2021, Dave Mafoula a déclaré sa candidature à la presse dans un long discours prononcé en présence de nombreux militants et sympathisants de son parti.

« Je place ma candidature sous le signe d'un nouveau départ, un départ vers la justice, la vérité et la renaissance de notre Nation...Je ne suis pas seulement le candidat de mon parti ; je suis le candidat de ces milliers de Congolais qui, chaque jour, gardent au cœur l'espoir de voir leur pays renaître, voir enfin leur dignité restaurée, voir leur jeunesse libérée des chaînes de la misère et de l'injustice », a-t-il lancé.

Selon lui, le Congo n'est pas condamné et son avenir n'est pas prisonnier du passé. Les Congolais ont la responsabilité et le devoir historique de mettre fin à l'expérience de ces quarante années et de tracer une route nouvelle, lumineuse, pour leur Nation.

« En mars 2026, le Congo pourra enfin se relever. Et c'est ensemble, unis et déterminés, que nous écrirons cette nouvelle page de notre histoire », a dit Dave Mafoula. Il a indiqué que le prochain scrutin présidentiel représente une étape où les principes de liberté, de responsabilité démocratique et de transformation profonde peuvent être réaffirmés, ajoutant qu'il s'agit des conditions indispensables à la refondation durable de l'État et à la restauration de la confiance des Congolais.

Poursuivant son propos, le président du parti LS a fustigé la gestion du pouvoir actuel. Il s'est dit prêt à rétablir une démocratie apaisée et crédible et à assurer une redistribution équitable de la richesse nationale.

« Notre pays a besoin d'une République nouvelle, fondée sur la souveraineté populaire et la maîtrise collective de son destin. Les crises accumulées, l'usure des institutions, l'absence de vision durable... affaiblissent l'État. Elles ont fragmenté le vivre-ensemble, épuisé la confiance civique et limité la capacité de la nation à exercer pleinement sa liberté d'action.

Dans ces conditions, la refondation républicaine ne relève plus d'un choix, mais d'une nécessité stratégique pour restaurer l'autorité publique, préserver l'unité nationale et garantir la continuité de l'État », a-t-il renchéri.

Pour Dave Mafoula, un nouveau départ institutionnel s'impose en s'appuyant sur une Constitution rénovée, mieux adaptée aux enjeux contemporains, capable d'assurer une séparation réelle des pouvoirs, une justice indépendante et un fonctionnement institutionnel stable.

La modernisation du cadre juridique permettra, pense-t-il, de prévenir les dérives qui ont affaibli l'État, de réhabiliter la primauté de l'intérêt général et d'établir des contre-pouvoirs efficaces garantissant la transparence, la responsabilité et la pérennité du système républicain.