Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne et Israël)

15 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Belgique, 18e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière prend 1 point à Zulte-Waregem (2-2). Sans Alexis Beka Beka, non retenu.

Bulgarie, 8e de finale de la Coupe

Le Lokomotiv Sofia est éliminé sur la pelouse du CSKA (1-2). Avec Ryan Bidounga, titulaire, mais sans Messie Biatoumoussoka, absent du groupe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le football bulgare entre en trêve hivernale. Prochain match le 7 février pour le Lokomotiv Sofia et ses Congolais.

Chypre, 14e journée, 1re division

Pafos s'impose 2-0 à Paralimni. Remplaçant, Mons Bassouaina est entré à la 79e, alors que le score était acquis.

L'AEK Larnaca de Jérémie Gnali accueille l'Ominia ce lundi soir.

Croatie, 17e journée, 1re division

Le match entre Istra et Rijeka a été arrêté en raison du brouillard. Merveil Ndockyt était remplaçant au coup d'envoi.

Espagne, 18e journée, 2e division

Gijon bat Grenade (1-0). Sans Yann Kembo, remplaçant.

Le Cultural Leonesa s'incline à domicile face à Huesca (0-2). Titulaire, Jordi Mboula a été remplacé à la 83e.

Espagne, 15e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun l'emporte face à la réserve de Saragosse 5-1. Avec Corentin Louakima titulaire au poste de piston droit et remplacé à la 67e.

Espagne, 14e journée, 5e division, groupe 2

La réserve de Gijon prend les trois points à Aviles (2-1). Avec Pierre Mbemba titulaire et Fred Loki remplacé à la 75e.

Hongrie, 17e journée, 1re division

Le Györ ETO l'emporte à Nyireggyhaza (160). Sans Senna Miangué, non convoqué. L'ancien international belge (U15 à U21), qui n'a jamais porté le maillot du Congo, n'a été titularisé qu'à une seule reprise depuis son arrivé le 2 octobre.

Israël, 14e journée, 1re division

L'Hapoel Tel Aviv rapporte le point du nul 2-2 de Shmona. Avec Fernand Mayembo titulaire en défense centrale.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.