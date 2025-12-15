Belgique, 18e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière prend 1 point à Zulte-Waregem (2-2). Sans Alexis Beka Beka, non retenu.

Bulgarie, 8e de finale de la Coupe

Le Lokomotiv Sofia est éliminé sur la pelouse du CSKA (1-2). Avec Ryan Bidounga, titulaire, mais sans Messie Biatoumoussoka, absent du groupe.

Le football bulgare entre en trêve hivernale. Prochain match le 7 février pour le Lokomotiv Sofia et ses Congolais.

Chypre, 14e journée, 1re division

Pafos s'impose 2-0 à Paralimni. Remplaçant, Mons Bassouaina est entré à la 79e, alors que le score était acquis.

L'AEK Larnaca de Jérémie Gnali accueille l'Ominia ce lundi soir.

Croatie, 17e journée, 1re division

Le match entre Istra et Rijeka a été arrêté en raison du brouillard. Merveil Ndockyt était remplaçant au coup d'envoi.

Espagne, 18e journée, 2e division

Gijon bat Grenade (1-0). Sans Yann Kembo, remplaçant.

Le Cultural Leonesa s'incline à domicile face à Huesca (0-2). Titulaire, Jordi Mboula a été remplacé à la 83e.

Espagne, 15e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun l'emporte face à la réserve de Saragosse 5-1. Avec Corentin Louakima titulaire au poste de piston droit et remplacé à la 67e.

Espagne, 14e journée, 5e division, groupe 2

La réserve de Gijon prend les trois points à Aviles (2-1). Avec Pierre Mbemba titulaire et Fred Loki remplacé à la 75e.

Hongrie, 17e journée, 1re division

Le Györ ETO l'emporte à Nyireggyhaza (160). Sans Senna Miangué, non convoqué. L'ancien international belge (U15 à U21), qui n'a jamais porté le maillot du Congo, n'a été titularisé qu'à une seule reprise depuis son arrivé le 2 octobre.

Israël, 14e journée, 1re division

L'Hapoel Tel Aviv rapporte le point du nul 2-2 de Shmona. Avec Fernand Mayembo titulaire en défense centrale.