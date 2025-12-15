Tunisie: L'île de la Galite dotée d'un dispositif de prévention contre les incendies causés par la foudre

Tunis — L'île de la œuvrant vient d'être dotée d'un dispositif de prévention contre les incendies causés par la foudre qui y a été installé par l'association Méditerranée Action Nature (MAN) en partenariat avec l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL).

L'île de la Galite est l'une des îles de l'archipel de la GALITE situé au large de la côte septentrionale de la Tunisie, à 25 milles marins (46 kilomètres) au Nord du Cap Negro, à 33 milles (61 kilomètres) au Nord/Nord-Est de Tabarka et à 50 milles (92 kilomètres) au Nord/Nord-Ouest de la rade de Bizerte.

L'archipel est composé de l'île principale de la Galite, d'une superficie de 752 ha ainsi que de plusieurs îlots périphériques : Le Galiton (29,9 ha) et la Fauchelle (13,6 ha) au sud-ouest, les îlots des Chiens au nord-est (Gallo (12,5 ha), Gallina et Pollastro). Cet archipel, aujourd'hui, dépeuplé fut pourtant occupé à maintes reprises, durant l'Antiquité et à l'époque contemporaine. L'aire protégée marine et côtière de La Galite présente un riche patrimoine archéologique et une richesse biologique et écologique exceptionnelle aussi bien marine que terrestre recelant nombre d'espèces rares et menacées.

D'après la MAN, l'équipe de cogestion MAN /APAL a mené à bien, du 8 au 14 décembre 2025, la deuxième phase d'installation de ce dispositif innovant. Ce système, composé de plusieurs paratonnerres de type PDA (Paratonnerre à Dispositif d'Amorçage), installés sur l'ensemble de l'île, constitue une première en Tunisie en milieu insulaire, ainsi qu'une première au sein d'une AMCP (aire marine et côtière protégée).

Les paratonnerres de type PDA, aussi appelés paratonnerres actifs ou ionisants, sont des dispositifs de haute technologie qui créent un traceur ascendant précoce pour capter la foudre de manière plus anticipée et sur une zone plus large que les paratonnerres traditionnels.

Ce projet financé par la Fondation Prince Albert II de Monaco s'inscrit dans le cadre des actions menées pour protéger l'île après l'incendie qui s'y est déclenché en octobre 2021. Ce projet vise la prévention contre les incendies naturels causés par la foudre.

L'association Méditerranée Action Nature est une organisation à but non lucratif œuvrant pour la préservation de l'environnement, la promotion de la gestion des AMP/AMCP en Tunisie et en Méditerranée ainsi que pour la conservation de la biodiversité côtière et marine.