La finale de la Coupe du Cameroun, édition 2025, a tenu toutes ses promesses, tant sur le plan sportif que symbolique. Au terme d'une rencontre engagée et âprement disputée, la Panthère sportive du Ndé a inscrit son nom au palmarès en s'imposant avec autorité, confirmant ainsi son statut de formation ambitieuse et conquérante. La victoire fut belle, méritée et célébrée avec ferveur par les supporters, tant le collectif du Ndé a su allier discipline tactique, combativité et efficacité dans les moments décisifs.

Sur le terrain, les temps forts se sont succédé dans une atmosphère électrique. Dès l'entame, l'intensité imposée par les deux équipes a donné le ton d'une finale à la hauteur de l'événement. Solide dans l'entrejeu et tranchante dans ses transitions, la Panthère du Ndé a progressivement pris l'ascendant, faisant preuve d'un réalisme qui a fini par faire la différence.

Après une première manche largement dominée par le Ndé et une seconde période plus équilibrée, la décision s'est finalement jouée lors de la séance de tirs au but, au terme de laquelle la Panthère sportive du Ndé a remporté la Coupe du Cameroun édition 2025. Une performance aboutie, qui confirme le retour en force d'un football camerounais dynamique et compétitif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette finale restera également marquée par les images fortes observées en tribune officielle, notamment la présence remarquée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le Pr Narcisse Mouelle Kombi, aux côtés du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o Fils.

Souvent présentés comme incarnant des sensibilités différentes dans la gouvernance sportive, les deux hommes ont affiché une complicité institutionnelle suivie avec attention. Fidèle à son élégance reconnue, le ministre a donné le coup d'envoi avec la finesse qu'on lui connaît, un geste hautement symbolique qui, selon la boutade populaire, semble toujours porter chance à l'équipe qui reçoit le ballon.

Samuel Eto'o Fils, de son côté, n'a rien laissé au hasard. En tournée africaine depuis plusieurs jours, il est arrivé avec assurance, effectuant le déplacement aller-retour en jet privé, assumant pleinement son rôle de président de la FECAFOOT, conscient de la portée de cet événement majeur. Les échanges, regards et gestes entre les deux personnalités ont alimenté les commentaires, mais ils ont surtout rappelé que, malgré les critiques et les excès parfois reprochés, chacun demeure un acteur clé du football camerounais.

Les symboles comptent, et même les détails, du protocole à l'image rénovée du siège de la FECAFOOT, participent à la construction d'une nouvelle ère. Au coup de sifflet final, la Panthère sportive du Ndé a pu savourer pleinement son sacre en brandissant avec fierté le trophée de la Coupe du Cameroun. Ce succès consacre un projet sportif cohérent, célèbre la passion du football camerounais et rappelle que cette compétition reste avant tout celle de tous, où l'histoire s'écrit dans l'effort, la ferveur et la communion entre le sport, l'État et ses institutions.

Si la victoire du Ndé ne souffre d'aucune contestation, certains appellent toutefois à une modernisation du trophée, estimant que le Cameroun mérite une distinction davantage personnalisée et à la hauteur de son prestige footballistique.

Enfin, la victoire de la Panthère du Ndé a également été célébrée par des soutiens de marque, à l'instar de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, fervente supportrice du club. Présente et enthousiaste, elle a exprimé sa joie après le sacre de la Panthère du Ndé, confirmant son attachement indéfectible à l'équipe. Une image supplémentaire d'un football camerounais qui rassemble, transcende les clivages et redonne espoir à toute une nation.