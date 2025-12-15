Cote d'Ivoire: Victoire d'Alassane Ouattara - Laurent Tchagba reconnaissant, le RHDP en ordre de bataille à Marcory

À la suite de la victoire éclatante du Président de la République, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans la commune de Marcory, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, par ailleurs Coordonnateur principal du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Marcory, a offert un déjeuner de reconnaissance aux populations.

La cérémonie s'est tenue le dimanche 14 octobre 2025, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) d'Abidjan-Marcory, en présence de responsables du parti, d'autorités politiques et administratives, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux militants et militantes du RHDP.

Dans son adresse, le ministre Laurent Tchagba a souligné la portée symbolique de cette rencontre, marquée par une performance électorale qualifiée d'historique. « En 2020, le Président Alassane Ouattara avait obtenu environ 25 000 voix à Marcory, avec un taux de participation de 27 %. En 2025, grâce à notre engagement collectif, nous avons enregistré 88,38 % des suffrages, soit plus de 38 500 voix. Ce résultat est votre victoire. Et quand quelqu'un agit pour vous, il est juste de dire merci », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour illustrer son propos, le Coordonnateur principal du RHDP à Marcory a fait référence à un passage biblique, soulignant que ce déjeuner n'était pas une simple célébration, mais un acte de reconnaissance envers les populations. « Aujourd'hui, je veux être ce lépreux reconnaissant », a-t-il affirmé sous les applaudissements.

Se projetant vers les élections législatives à venir, Laurent Tchagba a insisté sur la nécessité pour le RHDP d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale afin de permettre au Chef de l'État de poursuivre sereinement son action de développement. « Nous entrons dans une nouvelle bataille : les législatives. Le Président souhaite que Marcory sorte définitivement de l'opposition, que le RHDP y devienne majoritaire et qu'à terme, la mairie revienne au RHDP. Cela ne peut se faire sans vous », a-t-il martelé.

Dans une ambiance empreinte de ferveur militante, il a lancé un appel solennel à la mobilisation en faveur de la liste RHDP, invitant les populations à soutenir activement le parti : « Soutenez-nous, accompagnez-nous et priez pour nous », a-t-il exhorté.

À cette occasion, le ministre a présenté les candidats investis par le RHDP pour les législatives à Marcory : Yves Monney, Tiémoko Cissé et Niamien Nathalie, qu'il a décrits comme une équipe unie, engagée et déterminée à défendre les intérêts de la commune et à porter la vision du Président Alassane Ouattara à l'Assemblée nationale.

À noter que la sénatrice Mariam Fétégué a été officiellement présentée comme directrice de campagne du RHDP pour les élections législatives à Marcory.