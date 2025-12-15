Cote d'Ivoire: Législatives 2025 à Koumassi - La liste Pdci-Rda/FPI investie et mise en mission

Gbané Anzoumana (Pdci-Rda), Bello Brou Fatima (Pdci-Rda) et Sanogo Djakaridja (Fpi) sont les candidats aux élections législatives de 2025 à Koumassi pour la liste « Koumassi mérite mieux ». Ils ont été officiellement mis en mission après leur investiture le 14 décembre 2025, sur le terrain Aka Kouamé, à la cité Abri 2000 de Koumassi.

En présence des partis frères Fpi, Cojep et Mgc, du délégué communal du Pdci-Rda, Kouadio Aboua, du secrétaire général en chef du Pdci-Rda, le ministre Yapo Calixte, ainsi que des structures des partis, des militants et sympathisants, les candidats de la liste « Koumassi mérite mieux » ont été investis avec pour mission de remporter les sièges de députés de la circonscription électorale de Koumassi.

« Chers candidats, vous avez été présentés par vos partis respectifs. Vous êtes les candidats du Pdci-Rda et du Fpi aux élections législatives de 2025. Au nom des présidents Cheick Tidiane Thiam du Pdci et de Pascal Affi N'Guessan du Fpi, je vous mets en mission pour aller dans les villages et quartiers à la conquête des voix afin de remporter les législatives, au soir du 27 décembre, au bénéfice des partis de l'opposition qui souhaitent le changement en Côte d'Ivoire », a exhorté Yapo Calixte.

À l'endroit des militants, il a fait savoir qu'ils méritent des représentants à l'Assemblée nationale mieux outillés, instruits et au fait des problèmes qu'ils vivent. « Le 27 décembre, ici à Koumassi, c'est le jour de la revanche. Nous tous qui avons dormi dans les cimetières, sous les ponts. Notre arme pour opérer le changement, c'est le bulletin de vote. Ici, à Koumassi, nous avons la possibilité de changer le cadre de vie. Une seule chose à faire : travailler pour gagner », a-t-il insisté.

Le délégué communal du Pdci-Rda, Kouadio Aboua, a invité les militants en particulier, et la population de Koumassi en général, à ne pas faire de calculs. Car, selon lui, le changement attendu au soir du 27 décembre passe par un vote massif. Pour y parvenir, il faut dès à présent se mettre au travail et investir les 17 quartiers de Koumassi.

La tête de liste, Bello Brou Fatima, a fait savoir qu'elle et ses colistiers sont candidats pour poser, avec détermination et vigueur, le problème de la situation délétère dans laquelle se trouve la population de Koumassi, dont près du tiers a été victime de la démolition de maisons, de commerces et d'autres biens.

« Dans la recherche perpétuelle de solutions pour la population de Koumassi, nous sommes sûrs d'une chose : la justice, la vérité et la liberté triompheront », a-t-elle soutenu. Avant de promettre fidélité à la population : « Chère population de Koumassi, la coalition Pdci-Rda/Fpi va faire ça "Zo" pour vous et par vous, le 27 décembre. Quelles que soient les difficultés, sachez que nous ne vous abandonnerons jamais ».