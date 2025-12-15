Afrique: CAN Maroc 2025 - La Côte d'Ivoire installe le Village Éléph'Fan à Marrakech

À l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) organisée au Royaume du Maroc, la Côte d'Ivoire procède à l'ouverture officielle du Village « Éléph'Fan » à Marrakech, un espace spécialement dédié aux supporters ivoiriens, à la diaspora africaine et à l'ensemble des passionnés du football continental.

L'ouverture du Village Éléph'Fan est prévue le 23 décembre 2025 à partir de 18 heures, au Musée AMAN Mohamed V de Marrakech. Pensé comme un lieu de rassemblement festif, sécurisé et inclusif, ce village se veut un véritable carrefour de ferveur sportive, de convivialité et de fraternité africaine, autour de la plus grande compétition de football du continent.

Tout au long de la CAN, le Village Éléph'Fan proposera la retransmission des matchs sur écrans géants, des animations culturelles et musicales, des espaces de gastronomie ivoirienne, ainsi que diverses activités valorisant la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire et la diversité africaine. Une expérience immersive pensée pour offrir aux supporters un cadre chaleureux, empreint de partage et de fair-play.

À travers cette initiative, la Côte d'Ivoire entend promouvoir le sport comme un puissant levier de cohésion sociale, de diplomatie populaire et de rapprochement entre les peuples, tout en renforçant les liens fraternels qui unissent Abidjan et Rabat. Le Village Éléph'Fan s'inscrit ainsi dans la dynamique d'excellence des relations ivoiro-marocaines, fondées sur une coopération solide et une vision commune du sport au service de la jeunesse, de la culture et du développement.

Au-delà de l'effervescence sportive, le Village Éléph'Fan accueillera également une série d'événements économiques et institutionnels (B2B) destinés à renforcer les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Parmi ces rendez-vous majeurs figure la Journée ivoiro-marocaine, prévue le 27 décembre 2025 à partir de 10 heures.

Cette rencontre réunira des acteurs publics et privés des deux pays autour du dialogue économique, des partenariats et des opportunités d'affaires. Plusieurs entreprises ivoiriennes exposant au Village Éléph'Fan y prendront part, aux côtés de représentants des ministères ivoiriens du Tourisme, de la Culture et de la Francophonie, de l'Industrie et de l'Artisanat, ainsi que des agro transformateurs et PME évoluant notamment dans les filières stratégiques du café-cacao, de la noix de cajou et d'autres produits de transformation locale.

Les médias marocains et ivoiriens, les partenaires institutionnels et privés, ainsi que le grand public sont invités à prendre part à ces temps forts qui ambitionnent de faire du Village Éléph'Fan bien plus qu'une fan zone, mais un véritable hub sportif, culturel et économique, contribuant au rayonnement de la Côte d'Ivoire, au renforcement des relations ivoiro-marocaines et à la promotion de l'intégration africaine.