Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - La Cei outille les candidats sur le mode opératoire électoral

La Commission électorale indépendante (Cei) a organisé le 13 décembre 2025, à l'amphithéâtre de l'Istc-Polytechnique de Cocody, une importante session de formation à l'intention des candidats aux élections législatives du 27 décembre 2025 et de leurs représentants.

Cette initiative, soutenue sur le plan technique par l'Union européenne, s'inscrit dans la dynamique habituelle de la Cei visant à informer et à préparer les acteurs politiques avant chaque scrutin majeur.

Ouvrant les travaux, le deuxième vice-président de la Cei, Alain Dogou, a rappelé l'importance stratégique de cette formation à l'approche de la campagne électorale et de la remise officielle des affiches ainsi que des spécimens de bulletins de vote.

« La Commission électorale indépendante a décidé, comme elle le fait avant chaque scrutin, de donner toutes les informations importantes aux candidats à travers leurs représentants », a-t-il expliqué.

Selon lui, la loi électorale ivoirienne autorise clairement les candidats à se faire représenter dans les bureaux de vote et confère à ces représentants un rôle essentiel dans le contrôle de la régularité des opérations électorales.

S'appuyant sur les dispositions du Code électoral, notamment l'article 85 relatif à l'élection des députés, Alain Dogou a insisté sur la remise obligatoire des procès-verbaux aux représentants des candidats à la fin du scrutin.

« Pour que vos représentants signalent des irrégularités, encore faut-il qu'ils sachent ce qui est régulier et ce qui ne l'est pas », a-t-il averti, déplorant le fait que de nombreux recours soient rejetés faute de mention d'anomalies sur les procès-verbaux signés dans les bureaux de vote.

Trois modules pour maîtriser le processus électoral

La formation a été structurée autour de trois modules majeurs. Le premier, consacré aux droits, devoirs et obligations des représentants des candidats, a été animé par Dr Doumbia Souleymane, conseiller technique du président de la Cei chargé des affaires juridiques.

Le second module a porté sur le fonctionnement des bureaux de vote et le mode opératoire de l'élection. Il a été présenté par Djoussou Édouard, directeur des études et de l'éducation civique à la Cei.

Enfin, le dernier module a expliqué en détail la manière de renseigner, signer et exploiter les documents électoraux servant à l'établissement du procès-verbal. Le vice-président de la Cei a également levé un coin de voile sur le mécanisme de compilation des résultats, soulignant que celle-ci se fait de manière publique et contradictoire, à l'aide d'écrans et de vidéoprojecteurs.

« Ce sont les chiffres concordants figurant sur les procès-verbaux des représentants des candidats qui prévalent, car ils reflètent la volonté exprimée par les électeurs », a-t-il précisé.

Un appel à relayer la formation sur le terrain

En conclusion, Alain Dogou a exhorté les candidats à former à leur tour l'ensemble de leurs représentants dans les différentes circonscriptions électorales.

« Il ne doit pas y avoir quelqu'un qui vous représente dans un bureau de vote sans avoir reçu cette formation », a-t-il martelé, avant de déclarer officiellement ouverts les travaux de l'atelier.

À travers cette démarche pédagogique, la Cei réaffirme sa volonté de consolider la crédibilité du processus électoral et de garantir des élections législatives apaisées, transparentes et conformes à la loi.