Cote d'Ivoire: Contenu local - Une première cohorte de 45 entreprises bénéficie d'un accompagnement de groupes miniers

La promotion du contenu local est désormais considérée comme une priorité par certaines entreprises opérant dans le secteur minier. Soutenus par la Fédération de la Chambre des mines de l'Afrique de l'Ouest, des acteurs miniers ont procédé, le 12 décembre 2025, à la signature d'une charte visant à accompagner une première cohorte de 45 entreprises locales appelées à intervenir dans l'ensemble de la chaîne de valeur minière.

La signature de cet accord est intervenue à l'issue d'une réunion des partenaires tenue à Cocody (Abidjan), au cours de laquelle un point a été fait sur les progrès réalisés depuis avril 2025, date de lancement de cette initiative.

Pour Adama Soro, président de la Fédération de la chambre des mines de l'Afrique de l'Ouest et vice-président de la Social performance à Endeavour Mining, l'intégration des entreprises ou Pme locales dans les activités minières nécessite de renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent saisir les opportunités offertes et générer davantage de retombées pour les économies nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'autre impact de cette démarche est également de permettre à ces entreprises d'appuyer, à leur tour, d'autres sous-traitants locaux, capables de s'acquitter des impôts et taxes de l'État et de mettre en œuvre des actions de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) en faveur des populations locales. Il s'agit notamment des communautés qui accueillent les groupes miniers dans les villages où sont menées les opérations.

Dans le cadre du suivi de ces entreprises locales, des groupes de travail ont été constitués. Ceux-ci ont élaboré une cartographie détaillée des fournisseurs de l'écosystème minier en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. Ces fournisseurs ont également bénéficié d'un renforcement de capacités à travers des sessions de formation portant sur les volets administratifs, la gestion des risques financiers, l'hygiène, la sécurité et l'environnement, ainsi que sur les questions éthiques, sociales et de gouvernance.

Pour mener à bien leurs activités, ces entreprises locales recevront par la suite un appui financier. Par ailleurs, dans le cadre de l'accélération du contenu local, une autre cohorte de structures locales bénéficiera très prochainement de cet accompagnement. Le contenu local est une stratégie visant à garantir une participation accrue des entreprises et des compétences ivoiriennes en tant que fournisseurs dans la chaîne de valeur d'un secteur donné.