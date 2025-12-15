Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Un nouvel outil pour l'emploi des jeunes

Mettre fin au décalage persistant entre les compétences disponibles et les besoins réels du marché du travail : c'est le pari que fait le Conseil national des branches professionnelles ( Cnbp), officiellement présenté à Abidjan avec sa plate-forme numérique, le jeudi 11 décembre 2025, au cours d'une cérémonie.

Selon Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministre ivoirien de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, cette plate-forme numérique permettra de connecter les entreprises et les jeunes en quête d'emplois, tout en renforçant la transparence du processus.

« C'est un levier stratégique pour améliorer la compétitivité des entreprises », a estimé le représentant du ministre Koffi N'Guessan, ajoutant que « cette initiative et les branches professionnelles ne réussiront pleinement que si chaque partie prenante joue son rôle ».

N'Dri Koffi, président du Cnbp a rappelé que son institution est née dans l'optique de résoudre le problème de l'inadéquation entre les compétences et les besoins réels de l'économie nationale.

« Une branche professionnelle regroupe les structures, c'est-à-dire les entreprises d'un même secteur d'activité, similaires ou connexes, ayant des préoccupations convergentes en matière de qualifications, de diplômes, d'études, de recherche et de développement des ressources humaines », a t-il fait savoir.

Poursuivant, il a appelé les entreprises du secteur privé à s'impliquer activement dans les branches professionnelles, soulignant que leur implication « est la clé pour relever le défi de la productivité ».

« Depuis mars 2025, le Conseil est engagé dans un processus de redynamisation visant à rendre plus opérationnel le fonctionnement des branches professionnelles. Ensemble, nous devons susciter une adhésion massive à ce nouveau partenariat public-privé », a-t-il souhaité, appelant à bâtir des branches professionnelles capables de répondre aux besoins réels du marché de l'emploi.

Avec treize branches professionnelles, la structure a pour ambition d'assurer l'adéquation entre la formation et les besoins de l'économie nationale et d'établir un lien étroit entre l'école et l'entreprise.