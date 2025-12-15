Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Le concours d'entrée à l'Ensea d'Abidjan lancé

L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) a ouvert la campagne des concours d'entrée pour l'année académique 2026 le samedi 13 décembre.

L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) d'Abidjan a procédé au lancement des concours d'entrée dans ses filières de formation d'Analyste statisticien (As) et d'Ingénieur statisticien économiste (Ise) pour l'année 2026.

C'était le samedi 13 décembre 2025, à l'occasion de la cinquième édition d'une journée portes ouvertes qui s'est tenue au sein de ladite école, à Cocody. A travers cette journée il s'agissait de sensibiliser, informer et inspirer les jeunes filles ainsi que l'ensemble des élèves et étudiants sur les opportunités qu'offre la statistique. Une discipline qui, à l'en croire, est centrale pour la prise de décision, l'innovation, la planification du développement et la transformation digitale.

La journée a été marquée par le mot du directeur général de l'Ensea, Dr Kouadio Hugues, et la présentation des filières de formation par les présidents de division des filières As et Ise. Par ailleurs, un panel autour du thème : « Filles et statistique : levier de développement inclusif » a été animé par Armelle Abé, chargée d'affaires Corporate à la Banque nationale d'investissement (Bni), Sara Bicaba, chargée de la balance des paiements et de la réglementation des changes à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), et Hendrick Tenin, directeur Actuariat et Data Management chez SanlamAllianz CI Assurances.

Sans compter le partage d'expériences des diplômés Lionel Kadio, Senior National Country Economist à la Banque africaine de développement, diplômé en ISE en 2019, Laure Assanga, actuaire senior Wtw Afrique centrale et de l'Ouest, Ise 2020, et Marie Datte, Master en économétrie et statistique à l'Université d'Orléans (France), As 2023, de la première promotion de l'Ensea.

Le communiqué a rappelé aussi qu'avec plus de 60 ans d'expertise, l'Ensea a formé plus de 4 500 statisticiens et économistes issus de 20 pays africains et d'Haïti, affichant un taux d'insertion professionnelle supérieur à 95 %.