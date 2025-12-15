Cote d'Ivoire: Littérature - Pélagie Gnoudanhan Sékongo dédicace 'Une vie de chance' à Korhogo

La salle de conférence de l'antenne locale de l'IPS-CGRAE à Korhogo a abrité, le 13 décembre 2025, la cérémonie officielle de dédicace du premier roman de l'écrivaine ivoirienne Pélagie Gnoudanhan Sékongo, intitulé Une vie de chance.

Publié aux éditions EQ Capall Franges, l'ouvrage de 145 pages, structuré en 22 chapitres, plonge le lecteur dans une fiction inspirée de faits de vie. À travers le destin de Kounadi, une jeune femme confrontée aux réalités parfois cruelles de l'existence, difficultés sociales, désillusions sentimentales, exil, divorce et souffrances intimes, l'auteure explore le combat intérieur d'une héroïne qui transforme ses épreuves en leviers de reconstruction et d'émancipation.

Parrain de la cérémonie, Fousseni Coulibaly, directeur de la production agricole à Ivoire Coton, a salué la parution de cette œuvre qu'il qualifie de témoignage fort et inspirant. Il a félicité l'auteure pour la qualité de son travail littéraire, mettant en exergue des valeurs essentielles telles que la persévérance, le courage et la résilience, indispensables pour surmonter les épreuves de la vie.

Insistant sur le rôle fondamental de la littérature dans l'éveil des consciences, M. Coulibaly a encouragé Pélagie Gnoudanhan Sékongo à poursuivre son engagement littéraire. Il a également invité la jeunesse, en particulier celle de la région du Poro, à s'approprier cet ouvrage comme une source de motivation et un guide pour affronter les défis quotidiens avec détermination et confiance en soi.

Prenant la parole, l'auteure a expliqué que Une vie de chance se veut avant tout un message d'espoir. « Les difficultés font partie intégrante de la vie, mais l'essentiel est de savoir faire preuve de résilience et de transformer les douleurs en opportunités de réussite », a-t-elle confié. À travers son roman, elle invite chacun à assumer ses responsabilités, à corriger ce qui peut l'être et à croire en la capacité permanente de changement et de transformation.

Engagée pour la promotion de la lecture, notamment en milieu scolaire, l'écrivaine a profité de l'occasion pour lancer un appel en faveur de la culture du livre chez les jeunes. Des ouvrages et des kits scolaires ont ainsi été offerts à plusieurs établissements présents, grâce au soutien des partenaires et des participants.

Placée sous le thème « De la pensée à l'écriture : cas d'une vie de chance », la cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du préfet de la région du Poro, préfet du département de Korhogo, Sendiegué Ibrahim Dagnogo.

Au-delà de la dédicace, l'événement a constitué un temps fort de partage culturel et littéraire, permettant aux participants de découvrir l'univers de l'auteure, d'échanger avec elle sur son parcours et ses sources d'inspiration, et de se procurer des exemplaires dédicacés de ce premier roman prometteur.