La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) a procédé le 13 décembre 2025, à la pose de la première pierre du Centre commercial africain d'Afreximbank (AATC) dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, rapporte un communiqué de presse de la Banque transmis à Fratmat.info, ce lundi 15 décembre 2025.

Ce complexe ultramoderne abritera également le nouveau siège mondial de la première institution financière multilatérale d'Afrique. Ce centre est un investissement de 249,5 millions $ soit environ 149,7 milliards de FCFA.

Implanté dans le quartier diplomatique de la nouvelle capitale, à environ 45 kilomètres à l'est du Caire, le projet s'inscrit dans un environnement stratégique regroupant ministères, ambassades étrangères et organisations internationales. Il s'agira de la première infrastructure de ce type en Afrique du Nord, renforçant ainsi la vocation de l'Égypte comme carrefour du commerce et de l'investissement africains.

Présidant la cérémonie, le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouly, a salué une initiative qui illustre le rôle central de l'Égypte dans l'intégration économique du continent. Il a souligné que ce centre constituera une véritable plateforme d'intelligence commerciale, de renforcement des capacités, d'innovation et de connectivité continentale, consolidant davantage le partenariat stratégique entre l'Égypte et Afreximbank.

Pour sa part, le Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration, Dr George Elombi, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement égyptien pour son soutien constant depuis la création de la Banque en 1993. Il a rappelé que l'Égypte accueille le siège mondial d'Afreximbank depuis plus de trois décennies et demeure son plus grand actionnaire souverain, à travers la Banque centrale d'Égypte.

Selon Dr Elombi, le Centre commercial africain d'Afreximbank vise à combler le déficit d'informations commerciales et d'investissement auquel sont confrontées de nombreuses entreprises africaines, un obstacle majeur au développement du commerce intra-africain depuis plusieurs décennies. Il a également mis en avant l'impact économique d'Afreximbank en Égypte, révélant que la Banque y a injecté 41 milliards de dollars américains, soutenant des secteurs clés tels que l'énergie, les télécommunications, la construction et l'industrie manufacturière.

S'étendant sur un site de 48 888 m², le complexe comprendra deux niveaux souterrains et six étages, pour une superficie totale construite de 156 147 m². Une fois achevé, il offrira 57 298 m² de bureaux, destinés à accueillir le personnel d'Afreximbank, ainsi que des agences africaines et internationales actives dans le commerce, le financement et l'investissement, sans oublier certaines missions diplomatiques africaines.

Le Centre commercial africain du Caire intégrera un large éventail d'infrastructures modernes, dont un centre d'information commerciale, une bibliothèque et un centre de connaissances de classe mondiale, un centre d'innovation et d'incubation de PME, un centre d'affaires, un appart-hôtel de 110 chambres, un centre de conférence de 750 places, des espaces d'exposition, des boutiques, des restaurants et un parking de 1 200 places.

Conçu autour de trois blocs interconnectés, organisés autour d'une rue intérieure paysagée, le projet privilégie une architecture favorisant la collaboration, le bien-être et le développement durable. Le complexe est destiné à obtenir la certification environnementale LEED Or ou supérieure, grâce à l'intégration de systèmes énergétiques intelligents, de l'énergie solaire, de technologies d'économie d'eau et d'une conception bioclimatique innovante.

La réalisation du projet, confiée à Hassan Allam Construction pour un montant de 249,5 millions de dollars, avec la supervision du cabinet EHAF Consulting Engineers, générera de nombreux emplois directs et indirects, tout en offrant des opportunités significatives aux entreprises locales et aux PME. Le Centre commercial africain d'Afreximbank du Caire s'inscrit dans une vision globale visant à déployer un réseau de pôles commerciaux africains stratégiques à travers l'Afrique et les Caraïbes.

A noter que la date d'achèvement prévue de l'AATC de la Nouvelle Capitale, en Égypte, est fixée à 2029. Après Barbade et Abuja, des projets similaires sont en cours à Harare, Kampala, ainsi que dans plusieurs autres villes, dont Abidjan, Yaoundé, Kigali et Tunis, afin de renforcer durablement le commerce et l'investissement intra-africains.