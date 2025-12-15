Cote d'Ivoire: Législatives 2025 à Bingerville - Hien Ibrahim clarifie sa situation judiciaire et officialise sa candidature

La plateforme Engagement citoyen pour Bingerville (Ecb) a présenté ses candidats aux prochaines élections législatives.

L'opérateur économique Hien Ibrahim et son suppléant Ano Brodrigue, enseignant-chercheur, sont les candidats de la plateforme Engagement citoyen pour Bingerville (Ecb) aux législatives de 2025 à Bingerville. Leur candidature a été officiellement présentée le vendredi 12 décembre, lors d'une rencontre avec les forces vives de la commune.

Présentant l'origine de la plateforme, Hien Ibrahim a rappelé que l'Engagement citoyen pour Bingerville existe depuis 2023. « Ecb est né de la volonté des jeunes, des femmes, des doyens, de toutes les sensibilités ethniques, religieuses, politiques et même non politiques de Bingerville, qui ont décidé de se fédérer autour d'un engagement citoyen », a-t-il expliqué.

Pour le candidat, cet engagement consiste avant tout à « mettre nos personnes, nos compétences et nos moyens au service du bien-être de Bingerville ». Revenant sur la première expérience politique du mouvement, il a évoqué la participation d'Ecb aux élections municipales de 2023. « Quand nous avons parcouru le nord, le sud, l'est et l'ouest de Bingerville, nous avons présenté notre programme et demandé la confiance des populations », a déclaré Hien Ibrahim.

Selon lui, cette démarche a été suivie par les électeurs. « Je peux le dire avec certitude, en prenant la population à témoin, nous avons effectivement gagné les élections de 2023 parce que la population a répondu à notre appel », a-t-il soutenu, tout en reconnaissant que le résultat officiel leur a été défavorable après l'épuisement des voies de recours.

Justifiant la décision de se porter candidat aux législatives, Hien Ibrahim a estimé qu'il aurait été incohérent pour Ecb de rester en marge d'un scrutin aussi important. « Il aurait été aberrant, et cela n'aurait pas eu de sens, que l'Engagement citoyen pour Bingerville ne dépose pas sa candidature à une élection de représentation aussi capitale pour notre localité », a-t-il affirmé, avant de conclure : « C'est pour cette raison qu'Ecb est candidat aux élections législatives ».

Face aux réactions suscitées par l'annonce de sa candidature, le candidat a tenu à clarifier sa situation judiciaire. « Il y a quelques mois, mon honorabilité a été écorchée par des personnes qui poursuivaient des objectifs lugubres », a-t-il dénoncé, précisant que la procédure évoquée dans les médias est actuellement suspendue.

Il a regretté que son image soit « jetée en pâture dans des médias », ajoutant : « Je suis souvent surpris de ce qu'on dit de moi, car cela ne correspond pas à l'image que j'ai toujours voulu donner ».

Évoquant un épisode personnel , Hien Ibrahim a relativisé cette épreuve. « Qui suis-je pour dire qu'aller en prison est un malheur, quand de grands hommes comme Nelson Mandela y ont passé 27 ans ? », a-t-il déclaré. « Ce fut une expérience difficile, que je ne souhaite à personne, mais j'en suis sorti grandi, bonifié et désormais prêt à gouverner la ville de Bingerville », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur de campagne, Hamza Diaby, a indiqué que la stratégie d'Ecb repose sur la proximité avec les populations. Il a affirmé que la plateforme aborde ces législatives avec l'ambition de gagner et de rétablir la justice électorale à Bingerville dans la transparence et dans un esprit pacifique.

De son côté, Ano Brodrigue, natif du village d'Akouai Santai et membre de la chefferie traditionnelle, a expliqué qu'il a accepté d'être le suppléant de Hien Ibrahim parce qu'il le considère comme « un homme sérieux, constant et fidèle à ses engagements », tout en se disant témoin quotidien des réalités et des besoins des populations de Bingerville.