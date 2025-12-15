Ethiopie: Addis-Abeba déploie une action coordonnée pour devenir parmi les grandes destinations touristiques internationales

Addis-Abeba — Addis-Abeba renforce ses actions concertées pour s'affirmer comme une destination touristique attractive, moderne et compétitive sur la scène internationale.

Les responsables municipaux mettent en avant une volonté politique renouvelée, appuyée par des réformes institutionnelles et des projets urbains structurants, destinés à positionner la capitale comme un pôle émergent du tourisme international.

C'est dans ce contexte que s'est ouvert aujourd'hui, à Addis-Abeba, le tout premier Forum du tourisme de la ville.

Cette rencontre de deux jours rassemble des voyagistes, des opérateurs hôteliers, des représentants des gouvernements fédéral et régionaux, ainsi que des experts du secteur, afin d'examiner les opportunités, les défis et les orientations stratégiques appelées à façonner l'avenir touristique de la capitale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Intervenant lors du forum, la présidente du Conseil municipal d'Addis-Abeba, Buzena Alkedir, a indiqué que les vastes ressources touristiques et la diversité des atouts de l'Éthiopie étaient longtemps restées insuffisamment exploitées, en raison de l'absence de cadres de concertation réunissant les acteurs clés du secteur.

« En dépit de notre potentiel considérable, le manque de coordination et de dialogue a freiné le développement du tourisme », a-t-elle souligné, ajoutant que ce forum vise précisément à combler ce déficit et à établir une vision partagée pour faire d'Addis-Abeba une destination touristique compétitive.

Selon elle, cette plateforme devrait favoriser le renforcement du partenariat public-privé, stimuler l'innovation, faciliter l'accès au financement, améliorer les actions de marketing et de promotion, encourager le partage d'informations et apporter des réponses concrètes aux principaux défis du secteur.

Buzena Alkedir a également indiqué que l'administration municipale a intensifié ses efforts en faveur du tourisme parallèlement à la mise en oeuvre de grands projets de transformation urbaine, notamment les aménagements des corridors et des berges, lesquels ont déjà contribué à une hausse notable de la fréquentation touristique.

De son côté, le commissaire au tourisme d'Addis-Abeba, Hunde Kebede, a souligné que le tourisme bénéficie désormais d'une attention particulière au niveau fédéral, en tant que pilier stratégique de l'économie nationale dans le cadre des réformes économiques en cours.

« Le tourisme est aujourd'hui reconnu comme un secteur économique prioritaire », a-t-il affirmé, précisant que, pour la première fois, des projets touristiques d'envergure, lancés sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, ont été concrétisés, contribuant à la fois à la croissance du secteur et au renforcement de l'image du pays.

Il a ajouté que les initiatives menées par la municipalité -- notamment les projets de corridors urbains, l'aménagement des berges et la construction de grands centres de congrès -- transforment profondément le paysage de la capitale et consolident son attractivité en tant que destination touristique et de tourisme d'affaires.

« Au-delà de l'amélioration des infrastructures, les projets de corridors constituent un levier essentiel pour élargir les opportunités touristiques et accroître la visibilité internationale d'Addis-Abeba », a-t-il souligné.

Dans le cadre de ses réformes institutionnelles, l'administration municipale a récemment mis en place la Commission du tourisme d'Addis-Abeba, chargée d'assurer la coordination de la promotion touristique, du développement des destinations, de la normalisation des services d'accueil et de la mobilisation des acteurs du secteur.

Depuis sa création, la Commission s'emploie à promouvoir les sites touristiques existants et émergents, notamment à travers la plateforme numérique « Visit Addis Ababa », les réseaux sociaux, ainsi qu'une application mobile actuellement en cours de développement, a conclu le commissaire.