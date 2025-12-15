Ces dernières années, le secteur touristique éthiopien a connu un essor remarquable, porté par d'importants investissements publics et des initiatives innovants visant à positionner le pays au rang de destination mondiale de premier plan.

Au cours des six dernières années, le gouvernement a activement mis en valeur de nouvelles destinations touristiques au niveau national, notamment à Addis-Abeba, dans le cadre de l'initiative innovante « Dîner pour la Nation ». »

Cette dynamique stratégique constitue un tournant majeur pour la nation d'Afrique de l'Est, en consolidant son positionnement tant dans le tourisme régional que sur la scène internationale.

Riche de paysages saisissants, de traditions culturelles profondes et d'un patrimoine historique remarquable, l'Éthiopie associe aujourd'hui cet héritage millénaire au développement d'infrastructures touristiques modernes pour séduire les visiteurs internationaux et soutenir une croissance économique pérenne.

Cette initiative a permi l'émergence de nombreuses destinations touristiques de de classe mondiale, ainsi que la création de cabane et de complexes hôteliers modernes répondant aux standards internationaux, sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed.

En valorisant le riche patrimoine culturel et naturel de l'Éthiopie, ces actions ambitionnent de dynamiser l'économie nationale tout en renforçant l'attrait du pays auprès des visiteurs étrangers.

Le programme « Diner pour la nation » compte parmi ses réalisations figurent le Resort Halala Kela, le site écotouristique de Wonchi, ainsi que les complexes hôteliers et auberges de Gorgora, pensés pour séduire une clientèle nationale et internationale.

Parmi les projets de développement de lodge de l'Elephant Paw, implanté au coeur du parc national de Chebera Churchura, qui offre des expériences écotouristiques singulières valorisant la riche biodiversité de l'Éthiopie.

De plus, le village de Beynouna, récemment inauguré, s'impose comme une attraction majeure, générant des revenus pour l'État tout en apportant des retombées économiques significatives aux communautés locales.

Ensemble, ces projets transforment le paysage touristique éthiopien, créant un environnement favorable à la croissance du secteur et positionnant le pays comme une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier.

À l'échelle mondiale, le tourisme devrait générer plus de 16 000 milliards de dollars de recettes et créer environ 450 millions d'emplois au cours de la prochaine décennie.

Les initiatives globales de l'Éthiopie, notamment le développement du village de Beynouna et d'autres projets innovants, permettent au pays de tirer parti de ce marché mondial en pleine expansion tout en améliorant l'expérience des visiteurs grâce à des infrastructures d'hébergement modernisées et des services de qualité internationale.

Grâce à la richesse de son patrimoine historique, la diversité de ses paysages et la profondeur de sa culture, l'Éthiopie s'impose progressivement comme l'une des principales destinations touristiques d'Afrique.

Grâce à un leadership visionnaire et des investissements stratégiques, le pays se positionne pour séduire les voyageurs internationaux et promouvoir son héritage exceptionnel à l'échelle mondiale.

