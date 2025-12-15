Togo: Affluence record

15 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La Foire internationale de Lomé a refermé ses portes dimanche après deux semaines d'activités marquées par une forte mobilisation du public. Cette édition a enregistré une affluence record avec 803 000 visiteurs, contre 706 000 lors de l'édition 2024.

Cette progression confirme l'attractivité croissante de la Foire, devenue au fil des années l'un des plus grands rendez-vous commerciaux et économiques du pays. Rapportée à la population togolaise, estimée à environ 8 millions d'habitants, cette fréquentation illustre l'importance de l'événement dans la vie économique et sociale nationale.

La foire a réuni des entreprises, des artisans et des opérateurs économiques venus du Togo et de l'étranger, offrant un cadre d'échanges, de promotion des produits et de rencontres d'affaires. Elle a également servi de vitrine pour les initiatives locales et les innovations dans plusieurs secteurs.

