Sénégal: Le pays inaugure sa toute première usine d'assemblage de véhicules militaires

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va procéder, mardi, à la Plateforme industrielle de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, à l'inauguration de l'usine d'assemblage de véhicules militaires pilotée par la société ISEVEM - Industrie sénégalaise de véhicules militaires-, a-t-on appris de source officielle.

"La cérémonie d'inauguration de l'usine d'assemblage de la société ISEVEM aura lieu sur le site industriel de l'APROSI [Agence de promotion des sites industriels], à la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio le mardi 16 décembre 2025 à partir de 15h00, sous la présidence effective de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République", indique un communiqué conjoint du ministère des Forces armées et celui de l'Industrie et du Commerce, parvenu lundi à l'APS.

Cette inauguration constitue ainsi un moment fort, symbolisant la vision stratégique et la volonté affirmée du Sénégal de renforcer son autonomie et sa capacité de projection, ajoute le texte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soulignant qu'il s'agit d'un "jalon important vers la souveraineté industrielle et technologique de défense" du Sénégal, la même source précise que l'inauguration marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère, où "souveraineté et innovation se conjuguent pour bâtir un avenir industriel durable".

Vers l'autonomie industrielle, technologique et militaire

"Cette infrastructure stratégique marque le premier pas vers une autonomie industrielle et technologique du pays. Elle est la toute première unité industrielle publique - privée dédiée à l'assemblage de véhicules destinés aux Forces de défense et de sécurité", souligne le document.

Dans le cadre de ce projet, l'Etat a, en effet, mandaté le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal (FONSIS) pour appuyer le développement d'ISEVEM et porter la participation publique au capital.

D'après le texte, le FONSIS apporte son expertise pour co-structurer un modèle économique durable, capable d'assurer la cohérence du projet avec les priorités nationales et de contribuer à l'essor d'une industrie sénégalaise de défense souveraine et pérenne.

"Au-delà de sa capacité de production, l'usine d'ISEVEM incarne une véritable plateforme nationale de montée en puissance. Elle intègre des programmes structures de formation, de transfert technologique et de renforcement des capacités, permettant à des ingénieurs et techniciens sénégalais d'acquérir les expertises clés liées à l'assemblage, au contrôle qualité, aux essais et à la maintenance des véhicules produits", souligne le communiqué.

La cérémonie d'inauguration sera marquée par la coupure du ruban, suivie d'une visite guidée du chef de l'Etat, lit-on dans le texte.