Afrique de l'Ouest: Endeavour Mining et la FEDCOM présentent les premiers résultats de l'Accélérateur du Contenu local

Dakar — La société minière Endeavour Mining et la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO (EFEDCOM) ont présenté récemment à Abidjan les premiers résultats de l'Accélérateur du Contenu local, une initiative visant à renforcer l'intégration des fournisseurs locaux dans la chaîne de valeur du secteur minier ouest-africain, a appris l'APS auprès de ses initiateurs.

La société Endeavour Mining, un des principaux producteurs mondiaux d'or et le plus grand en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO (EFEDCOM), ont lancé au mois d'avril, l'Accélérateur du Contenu local, une initiative visant à renforcer l'intégration des fournisseurs locaux dans la chaîne de valeur du secteur minier ouest-africain, en leur proposant un accompagnement sur mesure ainsi qu'un appui stratégique pour soutenir leur développement, indiquent-ils dans un communiqué transmis à l'APS.

Selon le document, Endeavour Mining et la EFEDCOM ont réuni le 12 décembre les partenaires stratégiques de l'Accélérateur du Contenu Local (ACL) pour une session de travail consacrée aux progrès réalisés depuis son lancement en avril 2025 et à la définition des priorités opérationnelles pour 2026.

La même source rapporte que "cette rencontre marque une nouvelle étape pour cette initiative régionale, destinée à renforcer la compétitivité des fournisseurs ouest-africains, faciliter leur accès au financement et encourager l'harmonisation des pratiques minières régionales".

La réunion s'inscrit dans l'ambition de structurer l'ACL comme un instrument autonome, doté d'une gouvernance consolidée et d'une feuille de route pérenne au service de la montée en compétences des fournisseurs.

L'initiative a permis la cartographie détaillée des fournisseurs en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso ; les fondations d'un référentiel commun d'évaluation et de suivi ; l'accompagnement de 45 fournisseurs pilotes via des sessions techniques couvrant les volets administratif, financier, HSE - Hygiène, Santé, Environnement et ESG - environnement. Social, Gouvernance.

Concernant le volet financier, plusieurs institutions partenaires ont confirmé leur engagement et amorcé l'élaboration de modèles adaptés aux réalités des PME de la chaîne d'approvisionnement minière, ainsi qu'une réflexion commune sur les critères d'éligibilité de futurs produits financiers, selon le communiqué.

Le document signale aussi que les travaux de plaidoyer ont permis d'identifier "des convergences possibles entre cadres réglementaires nationaux et posé les bases d'un futur dialogue structuré entre l'État, l'industrie et les fournisseurs".

Le communiqué annonce qu'une première feuille de route régionale sera finalisée au premier trimestre 2026.

L'ACL s'appuie sur une coalition multi-acteurs réunissant entreprises minières, institutions financières, fédérations professionnelles et experts sectoriels, ancrant ainsi le programme dans une dynamique régionale solide.

La rencontre a permis d'officialiser l'engagement des membres du Comité de pilotage autour d'une Charte commune définissant les principes, les axes d'intervention et les objectifs du programme.

Cette Charte, signée en clôture de séance, "vient formaliser le cadre de collaboration entre partenaires et renforcer la gouvernance de l'ACL, ouvrant la voie à une consolidation durable de l'initiative".

La mise en œuvre de l'Accélérateur du Contenu Local repose sur le développement et l'intégration des fournisseurs locaux, l'accès au financement et à la gestion des risques et un plaidoyer collectif pour l'harmonisation des politiques et des standards sectoriels

L'initiative bénéficie du soutien d'une large diversité d'acteurs, parmi lesquels les dirigeants des Chambres des Mines de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso, ainsi que des partenaires financiers et des entreprises locales.