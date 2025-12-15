Ile Maurice: Les leaders africains mis à l'honneur

15 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Le World Sustainability Congress et les Africa Leadership Awards se sont tenus le jeudi 12 décembre au Hilton Mauritius Resort & Spa. L'événement a réuni des professionnels et dirigeants de plusieurs pays africains pour mettre en lumière ceux qui se sont distingués par leurs réalisations dans des contextes complexes et exigeants.

Les lauréats ont été sélectionnés selon des critères stricts validés par le Conseil académique. Il s'agissait de reconnaître des personnes ayant démontré non seulement des performances professionnelles remarquables, mais aussi une capacité à proposer des solutions innovantes et durables et à avoir un impact positif sur leur environnement social et économique. L'approche centrale de l'événement reposait sur le leadership éclairé, guidé par des critères tels que la croissance et la performance des entreprises, l'innovation et la stratégie, le leadership et la vision, la responsabilité sociale et la durabilité, ainsi que potentiel d'expansion et impact futur. Certifiés par le World Leadership Congress et soutenus par CMO Asia, les Africa Leadership Awards s'inscrivent dans la philosophie «Making a Difference» visant à propulser des projets vers un futur durable et à encourager un leadership à portée mondiale.

L'événement a également permis d'aborder les enjeux du leadership et de la responsabilité sociale en mettant l'accent sur la nécessité de concilier développement économique et durabilité. Plusieurs intervenants ont souligné l'importance de transformer les défis actuels en opportunités de progrès collectif, en particulier dans le contexte africain. À savoir que le World Sustainability Congress s'inscrit dans une série de manifestations internationales destinées à identifier et à valoriser les leaders africains. L'édition principale se tiendra à Mumbai en février 2026, rassemblant les finalistes mondiaux autour de conférences sur différents secteurs industriels.

