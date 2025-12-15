Ile Maurice: 30 bus électriques supplémentaires rejoignent la flotte de la CNT

Maurice a reçu 30 bus électriques supplémentaires en provenance de l'Inde, qui font partie d'un lot total de 100 autobus à fournir dans le cadre du programme India's Development Assistance.

Cette initiative soutient la transition du pays vers des transports publics plus propres. Le ministre des Transports, Osman Mahomed, et le premier secrétaire du haut-commissariat de l'Inde, Shubham Kumar, ont supervisé le déchargement des bus à Port-Louis. Cette livraison fait suite à une précédente expédition de dix bus qui ont déjà rejoint la flotte de la National Transport Corporation (NTC). Et 15 autres autobus similaires sont attendus en janvier 2026 pour moderniser les transports publics.

Le ministre Mahomed a remercié le gouvernement indien pour le don de bus, soulignant leur rôle dans la réduction des émissions de carbone grâce à leur fonctionnement à l'électricité plutôt qu'aux combustibles fossiles. Les autobus seront rechargés après les heures de pointe afin d'éviter de surcharger le réseau électrique. En outre, le soutien de l'Inde a été sollicité pour l'installation de panneaux photovoltaïques et une collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement est recherchée afin de promouvoir le transport par bus électriques à faibles émissions de carbone dans l'île, Osman Mahomed dirigeant un comité de pilotage de projets sur cette initiative.

Pour rappel, le comité de pilotage du Global Environment Facility (GEF) intitulé «Promotion des bus publics électriques à faibles émissions de carbone à Maurice» s'était réuni le mois dernier au ministère du Transport à Port-Louis, sous la présidence du ministre Osman Mahomed. Etaient également présents à cette réunion, Alka Bhatia, représentante résidente du PNUD, et Abendra Patten, chargé de projets à l'Agence française de développement (AFD). L'initiative GEF-PNUD vise à promouvoir des infrastructures de transport public durables, à réduire les émissions liées aux transports, à améliorer la qualité de l'air urbain et à établir un cadre politique et réglementaire solide pour les transports électriques.