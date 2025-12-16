Nigeria: Le PDG de la méga raffinerie Dangote demande une enquête sur le régulateur de l'aval pétrolier

Au Nigeria, Aliko Dangote, le PDG de la raffinerie géante de Lekki, à Lagos, accuse l'Autorité de régulation de l'aval pétrolier de vouloir faire échouer son projet de raffinerie par ses importations de carburant. Le milliardaire nigérian demande une enquête pour corruption sur son directeur.

Le ton monte entre le PDG de la méga-raffinerie Dangote et le régulateur de l'aval pétrolier chargé d'approvisionner le Nigeria. « Les importations de carburant visent à mettre en échec le potentiel national de raffinage », accuse Aliko Dangote. Le milliardaire demande même une enquête officielle sur la gestion de cette Autorité par son directeur Farouk Ahmed et sur les dépenses personnelles de ce dernier, sous-entendant qu'il aurait un intérêt personnel à poursuivre les achats de carburant à l'étranger.

Le mois dernier, l'Autorité de régulation de l'aval pétrolier avait demandé au président Bola Tinubu de renoncer à interdire les importations de produits raffinés, dénonçant une volonté de monopole d'Aliko Dangote sur le marché des carburants. Elle avait également estimé que sa raffinerie n'était pas en mesure de satisfaire le marché national, avec une production de 113 000 barils par jour en moyenne en 2025, ce qui représente un tiers des besoins du Nigeria. Ce à quoi le milliardaire avait répondu qu'il s'agissait des ventes et non pas de la production de carburant.

La méga-raffinerie Dangote a une capacité de 650 000 barils par jour, c'est-à-dire plus que les besoins du Nigeria, mais son PDG a reconnu que la production avait été ralentie par des problèmes techniques intervenus sur son principal craqueur qui est d'ailleurs en maintenance depuis le mois dernier.

