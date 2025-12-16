Tunisie: Le Tunisien Nizar Chakroun en lice pour le Prix international de la fiction arabe 2026

TUNIS — Le roman tunisien « Days of the Murdered Fatimid » (Les jours du fatimide mis à mort) de Nizar Chakroun figure sur la liste longue du Prix international de la fiction arabe (IPAF) 2026, annoncée lundi par les organisateurs.

Publié en 2025 par Dar Safsafa pour l'édition, en partenariat avec Dar Miskiliani, le roman propose une écriture à la croisée de l'histoire et de la fiction. L'intrigue s'articule autour d'un meurtre survenu à l'époque fatimide, revisité à travers une narration qui interroge les notions de justice, de pouvoir et de légitimité du jugement. En mêlant enquête historique et profondeur humaine, l'auteur relit une séquence charnière du passé pour en extraire des questionnements contemporains sur la violence, l'autorité et le sens du règne.

La sélection a été opérée par un jury international présidé par le critique et universitaire tunisien Mohamed Elkadhi, entouré de la romancière et traductrice palestinienne Maya Abu Al-Hayyat, de la critique bahreïnienne Dheya Alkaabi, de la chercheuse sud-coréenne Laila Hyewon Baek et de l'écrivain irakien Shakir Nouri.

Dans un communiqué, Dar Safsafa pour l'édition a félicité l'écrivain tunisien pour cette sélection, la qualifiant de nouvelle étape dans son parcours créatif et de reconnaissance de son oeuvre romanesque sur la scène arabe.

Aux côtés du roman tunisien, la liste longue 2026 comprend quinze autres titres, signés par des auteurs de dix pays arabes :

Days of the Murdered Fatimid - Nizar Chakroun (Tunisie)

The Origin of Species - Ahmad Abdulatif (Égypte)

The Al Musharaq Family's Aunt- Omaima Al-Khamis (Arabie saoudite)

Grandma Touma's Cord - Abdelouahab Aissaoui (Algérie)

The Absence of Mai - Najwa Barakat (Liban)

The Solitude of the Kangaroo - Abdelsalem Ibrahim (Égypte)

A Cloud Above My Head - Doaa Ibrahim (Égypte)

The Seer - Diaa Jubaili (Irak)

I Resist the River's Course - Said Khatibi (Algérie)

In the Labyrinths of Mr. F N - Abdelmajid Sebbata (Maroc)

Water of the Bride - Khalil Sweileh (Syrie)

The Flag: The Blowing of the Wind - Sherifa Al-Toubi (Oman)

Life Is Not a Novel - Abdo Wazen (Liban)

Siesta Dream - Amin Zaoui (Algérie)

Hiding in a Hamster Wheel - Essam El Zayaat (Égypte)

Five houses for god and a room for my Grandmother- Marwanm Al-Ghafouri (Yémen)

Sélectionnées parmi 137 romans, ces oeuvres explorent des territoires narratifs allant des civilisations anciennes aux projections dystopiques, interrogeant l'identité, l'exil, la violence sociale et la mémoire collective.

La liste courte des six finalistes sera annoncée en février 2026 à Bahreïn, avant la proclamation du lauréat le 9 avril à Abou Dhabi. Le prix est doté de 50 000 dollars.