communiqué de presse

WASHINGTON — Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé aujourd'hui une opération de 150 millions de dollars (environ 84 milliards de FCFA) de l'Association internationale de développement (IDA) pour accompagner un ambitieux programme de réformes structurelles visant à stimuler l'investissement privé, favoriser la création d'emplois de qualité, et renforcer les bases d'une croissance inclusive et résiliente.

Cette opération, première d'une série programmatique sur trois ans, s'attaque aux principaux leviers de la transformation économique du Togo. Elle vise notamment à (i) renforcer la productivité agricole grâce à des réformes favorisant la sécurisation foncière et l'accès au financement pour les petits exploitants agricoles ; (ii) réduire les contraintes en matière d'infrastructures grâce à des réformes dans les domaines de l'énergie, du numérique et de la logistique ; (iii) mobiliser davantage de capitaux privés en renforçant l'attractivité du pays pour les investissements directs étrangers (IDE) ; (iv) stimuler la formalisation des petites et moyennes entreprises (PME) et développer les compétences nécessaires aux secteurs productifs grâce à des réformes de l'enseignement technique et professionnel.

« S'il est pleinement mis en oeuvre, ce programme triennal marquera une étape décisive pour le développement du secteur privé au Togo, avec le potentiel de mobiliser jusqu'à 800 millions de dollars de capitaux privés additionnels et d'améliorer les conditions d'emploi de 73 000 personnes sur cinq ans », a déclaré Justin Beleoken Sanguen, Représentant résident par intérim de la Banque mondiale pour le Togo. « Les réformes dans l'agriculture, le foncier et l'énergie seront les principaux moteurs de création d'emplois, tandis que les capitaux privés supplémentaires devraient provenir notamment des projets dans les énergies renouvelables et d'une attractivité accrue pour les IDE. »

Les principales mesures retenues pour de cette première opération comprennent la création de l'Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) pour la coordination des politiques foncières et l'accélération de la délivrance de documents fonciers, la révision des statuts de la Compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET) pour renforcer sa gouvernance et créer un environnement plus propice aux investissements privés.

Elles incluent également la fixation d'un plafond pour les prix de gros du haut débit afin d'accroître la concurrence et l'accès au numérique, le renforcement de la protection juridique des IDE, et une plus grande mobilité entre l'enseignement général et la formation technique et professionnelle afin d'accroître l'offre de compétences.