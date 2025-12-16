Afrique du Sud: Le JSE ajoute trois ETF pour élargir l'accès à l'investissement mondial

La Bourse de Johannesburg a inscrit trois nouveaux fonds négociés en bourse, offrant aux investisseurs sud-africains un accès plus large aux actions mondiales, aux stratégies multi-actifs et aux marchés immobiliers internationaux, selon un rapport d'African Markets.

Il s'agit de deux ETF gérés activement par Allan Gray en partenariat avec Orbis, et d'un ETF nourricier immobilier mondial de Satrix. Les trois produits sont libellés en rand et négociés sur le JSE.

L'Allan Gray-Orbis Global Equity Feeder AMETF investit dans des actions mondiales par l'intermédiaire de l'Orbis Global Equity Fund, en utilisant une approche active axée sur la recherche. Le fonds Allan Gray-Orbis Global Balanced Feeder AMETF suit une stratégie diversifiée, répartie entre les actions, les obligations et les matières premières par l'intermédiaire du fonds Orbis SICAV Global Balanced Fund.

Le Global Property Feeder ETF de Satrix suit l'indice FTSE EPRA Nareit Developed par l'intermédiaire d'une structure nourricière offshore, offrant une exposition aux sociétés immobilières cotées et aux FPI dans les marchés développés.

Les nouvelles inscriptions portent à 126 le nombre total d'ETF sur le JSE, avec des actifs combinés de plus de 247,9 milliards de rands, selon la bourse.

Ces ajouts reflètent la demande continue d'exposition à l'étranger par le biais d'instruments cotés localement, les investisseurs cherchant à se diversifier au-delà de l'Afrique du Sud.

Points clés à retenir

Les nouvelles cotations mettent en évidence un changement dans la manière dont les investisseurs sud-africains accèdent aux marchés mondiaux. Plutôt que d'investir directement à l'étranger, beaucoup utilisent des ETF cotés localement qui offrent une exposition à l'étranger tout en restant dans la structure du marché national. Les ETF à gestion active ont gagné en popularité depuis que les changements réglementaires intervenus en 2022 ont permis aux gestionnaires de combiner des stratégies actives avec des structures d'ETF.

Les gestionnaires d'actifs ont utilisé ce format pour offrir des mandats mondiaux avec une liquidité quotidienne et une tarification transparente. L'exposition à l'immobilier mondial est également devenue plus pertinente, les investisseurs cherchant à diversifier leurs sources de revenus et à couvrir les risques économiques locaux. Les ETF immobiliers internationaux permettent d'accéder aux marchés développés sans la complexité des comptes offshore.

Pour le JSE, l'expansion des ETF soutient l'activité commerciale et renforce le rôle de la bourse en tant que porte d'accès aux actifs mondiaux. La croissance soutenue de ce segment peut dépendre de la compétitivité des frais, de la régularité des performances et de la formation continue des investisseurs à l'investissement basé sur les ETF.