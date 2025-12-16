Gabon: Eduquer à l'intelligence financière et à la résilience économique, le pari de Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla

Eduquer à l'intelligence financière et à la résilience économique, c'est l'un des paris de Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla qui met en exergue son expertise pour aider les femmes à s'autonomiser.

De l'intelligence financière à la résilience économique en passant par l'éducation financière, l'Expert-Consultante Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla, reconnue pour son expertise, ne cesse de marquer son passage. En plus de communiquer sur l'entrepreneuriat des femmes qui est au coeur de ses activités, l'Expert-Consultante Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla, reconnue pour son expertise sur l'intelligence financière, fait bénéficier à de nombreuses femmes, son expertise, dans le cadre du Programme Investir Pour Elle (IPEL).

Ledit programme a été officiellement lancé le samedi 6 décembre 2025 par l'ONG Jeune Femme Ose. Les personnes ayant pris part à ce rendez-vous du donner et du recevoir, ont été gratifiées d'une communication stratégique relative, non seulement à l'entrepreneuriat, mais surtout à "l'intelligence financière, éducation financière et à la résilience économique"

Elles sont nombreuses, ces femmes venues prendre part à la formation en communication stratégique relative à l'entrepreneuriat. Il faut rappeler à toutes fins utiles, que le Programme Investir Pour Elle (IPEL) s'inscrit dans l'objectif de susciter l'émulation, de stimuler la fibre entrepreneuriale féminin au Gabon. Aussi, le Programme Investir Pour Elle (IPEL) vise t-il à encourager l'investissement dans des projets innovants portés par des jeunes femmes.

" Le programme IPEL est un engagement en faveur de la promotion du leadership féminin. Il y a des opportunités énormes et bénéfiques pour qui s'y met avec détermination, avec beaucoup de patience. Il est possible d'avoir des idées et les transformer en entreprise. Tout commence par l'idée et finit par se concrétiser" Un message de motivation, d'espoir qui a captivé certaines participantes.

Ce rendez-vous du donner et du recevoir se déroule sous le regard attentif de l'ancienne député de la transition, Pepecy Ogouliguendé, qui apprécie la rencontre à sa juste valeur. Elle estime que ce genre de retrouvailles bénéficient aux femmes qui savent ce qu'elles veulent, où elles vont et ce qu'elles peuvent obtenir à court, moyen et long terme. "L'enjeu fondamental de cette démarche réside dans la question de l'autonomisation économique des femmes, que je considère comme une clé essentielle pour impulser un véritable changement social et économique sur le plan national".

L'éducation financière, l'intelligence financière et résilience économique sont entre autres solutions proposées à travers des séminaires de formations initiées par Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla, Présidente l'Ong FinanceSolid. Avec un ton pédagogique, des mots justes, la Présidente l'Ong FinanceSolid fait savoir aux participants que l'un des principes en liberté financière, "c'est de travailler très dur et intelligemment pour qu'après, l'argent puisse travailler pendant que l'on dort".