Gabon: Solidarité nationale - Le Président de la République reçoit le Directeur Général de la CNAMGS

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience ce jour au Professeur Béatrice Yvette Nguema Edzang, Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), introduite par le Ministre des Affaires Sociales, Madame Nadine Awanang épouse Anoto.

Nouvellement promue à la tête de cette institution, Madame le Directeur Général est venue recueillir les orientations du Chef de l'État en rapport avec la nouvelle gouvernance de la CNAMGS.

Considérée comme un levier important de sa politique sociale, le Président de la République a rappelé la vision qu'il a pour l'institution, notamment l'amélioration de la prise en charge des Gabonais économiquement faibles (GEF), le renforcement de la gouvernance et le redressement des finances, l'amélioration de l'ensemble des plateaux techniques ainsi que les aspects liés à l'évacuation sanitaire.

Le Chef de l'État a indiqué à la Directrice générale de la CNAMGS l'impérieuse nécessité de rétablir le capital confiance avec ses assurés, ses partenaires et l'institution qui demeure un pilier fondamental de son engagement en faveur du bien-être des populations gabonaises.