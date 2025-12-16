Congo-Kinshasa: Après la prise d'Uvira par l'AFC/M23, les violences contre les civils se multiplient selon des ONG

15 Décembre 2025
Radio France Internationale

Depuis l'offensive sur la ville d'Uvira par l'AFC/M23, appuyée par le Rwanda, selon plusieurs sources onusiennes et des ONG, les violences contre les civils se sont multipliées avec des exécutions signalées et des bombardements ayant touché des quartiers habités. Unicef, Médecins sans frontières (MSF) et Human Rights Watch (HRW) dénoncent des attaques contre des civils et d'autres abus.

Selon Human Rights Watch, ce jour-là dans le quartier de Kasenga, des combattants du M23 ont abattu deux hommes en tenue civile après les avoir accusés d'appartenir aux Wazalendo. Le même jour, un autre civil a été arrêté puis exécuté après avoir refusé de remettre son téléphone, d'après un proche et un témoin cités par l'organisation.

Les 11 et 12 décembre, des habitants affirment que des combattants du M23 ont poursuivi des exécutions de jeunes hommes et de personnes soupçonnées d'être liées aux Wazalendo, ajoute Human Right Watch. À Kavimvira, un proche venu récupérer un corps dit avoir vu des dizaines de cadavres. Cette information a été confirmée par une source des Nations unies.

L'Unicef évoque des centaines de morts

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Human Rights Watch fait aussi état d'exactions commises par des combattants Wazalendo contre des membres de la communauté banyamulenge à Uvira, accusés de soutenir le M23. Par exemple, le 10 décembre, un officier de l'armée congolaise, le lieutenant Munyakuru Mushambaro, a été exécuté dans le quartier de Kabindula.

Pour sa part, l'Unicef évoque des centaines de morts, depuis le 2 décembre. Human Rights Watch appelle les États-Unis et l'Union européenne à adopter de nouvelles sanctions ciblées. L'ONG appelle les gouvernements de la région à faciliter l'accès à la nouvelle commission d'enquête des Nations unies sur l'est de la RDC.

01:08 «Aujourd'hui, il est difficile de savoir le nombre exact de personnes tuées», explique Clémentine de Montjoye, chercheuse senior au sein de la division Afrique de Human Rights Watch

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.