Bénin: Le cyberactiviste Steve Amoussou voit sa peine confirmée en appel à deux ans de prison ferme

Au Bénin, Steve Amoussou a vu sa peine confirmée en appel, ce lundi 15 décembre, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Comme en première instance, il reste condamné à deux ans de prison ferme et à 2 millions de francs CFA d'amende (environ 3 000 euros). Steve Amoussou était accusé d'être le cyberactiviste derrière le compte « Frère Hounvi », très critique de la politique du président Patrice Talon. Il a notamment été reconnu coupable de harcèlement par voie électronique.

« Steve Amoussou a le moral, il fait contre mauvaise fortune bon coeur »,ont déclaré ses avocats, soulagés que la peine n'ait pas été majorée, même s'ils voulaient la voir annulée ou diminuée. La peine est donc maintenue en appel : deux ans de prison ferme, pour harcèlement par voie électronique, diffusion de fausses nouvelles et incitation à la rébellion. L'accusation d'injure avec motivation politique, retenue en première instance, a été écartée.

Tout au long de la procédure, commencée il y a plus d'un an, Steve Amoussou a nié être « Frère Hounvi », auteur de chroniques très suivies sur les réseaux sociaux, fustigeant l'action de Patrice Talon et de son entourage.

Le procureur, lui, a noté que les chroniques se sont arrêtées depuis qu'il est en détention. Pour les avocats de Steve Amoussou, aucune preuve n'a été apportée. Maître Baparapé prend acte et continue de contester une condamnation qui ne repose, selon lui, sur aucune base légale.

Je continue de contester cette condamnation qui ne repose sur aucune base légale, aucune preuve, rien, et cependant ils l'on condamné à deux ans fermes. [...] Les juges doivent pouvoir respecter les droits de la défense et non rendre des décisions en faveur des décideurs politiques.

L'arrestation de Steve Amoussou, en août de l'an dernier, avait fait grand bruit. Enlevé à Lomé où il résidait, il avait été conduit sur le sol béninois et remis à la police. Il lui reste désormais huit mois de prison à purger.