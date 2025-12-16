Sénégal: Journée internationale des droits de l'homme - Malick Ndiaye réaffirme l'engagement du pays pour les droits de l'enfant

15 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a présidé, ce lundi 15 décembre à Dakar, la cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, organisée par la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal (CNDH).

Placée sous le thème « La promotion et la protection des droits de l'enfant : enjeux, défis et perspectives », la rencontre a été l'occasion pour le président du Parlement de réaffirmer « avec force et solennité » l'engagement constant de l'État du Sénégal en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'enfant.

Devant un parterre d'acteurs institutionnels, de défenseurs des droits humains et de représentants de la société civile, Malick Ndiaye a annoncé que l'Assemblée nationale soutiendra et accompagnera toutes les initiatives visant à renforcer les mécanismes de promotion et de protection des droits de l'enfant. Dans cette dynamique, il a également officialisé le lancement prochain du Parlement des enfants, un cadre destiné à favoriser l'expression citoyenne des plus jeunes et leur apprentissage des valeurs républicaines, tout en encourageant leur participation à la vie démocratique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie a aussi été marquée par des distinctions honorifiques. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses félicitations au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la reconnaissance de leur engagement en faveur des droits humains, et plus particulièrement des droits de l'enfant.

Malick Ndiaye a par ailleurs salué le parcours du Professeur Ibrahima Fall, qualifié de référence majeure dans la défense et la promotion des droits humains, avant de féliciter l'ensemble des lauréates et lauréats distingués pour leur contribution à l'avancement des droits humains au Sénégal.

En conclusion, le président de l'Assemblée nationale a exprimé ses remerciements à Madame Amsatou Sow Sidibé, présidente de la CNDH, pour son engagement et pour la qualité de l'organisation de cet événement dédié à la promotion et à la protection des droits humains.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.