Sénégal: Kalidou Koulibaly ambassadeur des JOJ - « Porter plus haut, plus loin, plus fort, les valeurs de l'Olympisme »

« La jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise est très importante pour moi. C'est quelque chose de génial. Aujourd'hui, ça fait partie de mes projets, du futur de l'Afrique et du Sénégal. Comme je l'ai toujours dit, la jeunesse d'aujourd'hui fera les adultes de demain et pour nous, travailler avec les jeunes, c'est très important. J'ai vu des joueurs comme Abdou Diallo qui était ambassadeur. Donc, quand on a fait appel à moi, je n'ai pas hésité, je suis venu en courant. Cette campagne pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar, c'était quelque chose qui m'intéressait très fort ».

« Cela a commencé depuis très longtemps. Déjà avec la création de mon académie, c'était des valeurs que j'ai envie d'éduquer à mes élèves déjà, à tous les membres de mon académie. Aujourd'hui, faire partie ici des JOJ, ça donne de l'importance. Donner les valeurs qu'on veut, l'humilité, le travail et les porter plus haut, plus loin, plus fort. On sait que c'est vraiment des valeurs très importantes pour l'Olympisme, pour le sport.

Aujourd'hui, ça va nous permettre de créer aussi des jeunes qui auront des bonnes bases pour pouvoir être les leaders du monde de demain. C'est très important de faire passer ces valeurs. J'espère que tout le monde prendra conscience que ces valeurs vont nous permettre de développer notre pays dans le futur ».