Ethiopie: Le ministère du Travail et des Compétences a mis en place un plan pour garantir 800 000 emplois à l'étranger

Addis-Abeba — La ministre du Travail et des Compétences, Muferihat Kamil, a déclaré que le ministère du Travail et des Compétences s'est fixé un objectif ambitieux : faciliter l'accès à l'emploi à l'étranger pour 800 000 citoyens éthiopiens au cours de l'exercice budgétaire actuel.

La ministre a fait cette déclaration lors d'une réunion de la Commission permanente de la Chambre des représentants du peuple chargée de l'administration et du contrôle des dépenses publiques, au cours de laquelle le rapport d'audit de performance du ministère a été examiné.

Muferihat a indiqué que le ministère facilite activement l'emploi à l'étranger afin d'offrir des opportunités à un nombre important de citoyens dans les pays étrangers, tout en garantissant leur sécurité, leurs avantages sociaux et leurs droits.

Elle a souligné la croissance remarquable des placements à l'étranger, notant que le nombre d'opportunités est passé de 40 000 au cours de l'exercice budgétaire 2014 à plus de 500 000 en juin dernier, à la fin de l'exercice budgétaire 2017.

Yeshemebet Demsie, membre de la Commission permanente de l'administration et du contrôle des dépenses publiques de la Chambre des représentants du peuple, a salué les efforts du ministère, soulignant que l'augmentation du nombre d'Éthiopiens travaillant légalement à l'étranger est encourageante.

Elle a toutefois insisté sur la nécessité d'un travail de grande envergure pour déployer une main-d'oeuvre qualifiée, améliorer la qualité de la formation et coordonner les actions avec les parties prenantes concernées.