Addis-Abeba — Ethio telecom s'impose comme un acteur majeur de la digitalisation du système de santé éthiopien à travers des initiatives technologiques ambitieuses destinées à renforcer l'accessibilité, l'efficacité et la qualité des soins à l'échelle nationale, a indiqué le directeur des solutions d'entreprise de l'opérateur.

Dans une déclaration accordée à l'ENA, Yohannes Getahun a expliqué qu'en partenariat avec le ministère de la Santé, Ethio telecom a déjà relié 67 hôpitaux de référence à une plateforme numérique centralisée, dans le cadre d'un programme national de numérisation des données sanitaires.

Il a précisé que l'entreprise prévoit d'étendre les services de télémédecine et de télésanté à 200 établissements hospitaliers supplémentaires, une initiative appelée à réduire de manière significative les coûts supportés par les patients tout en améliorant la qualité globale des prestations médicales.

Selon lui, cette démarche s'inscrit dans le rôle stratégique qu'assume Ethio telecom dans la modernisation du système de santé, en cohérence avec la vision nationale de développement de l'économie numérique, avec une attention particulière portée aux populations vivant dans des zones isolées et insuffisamment desservies.

« Notre objectif est de bâtir une Éthiopie pleinement numérique dans tous les secteurs, et la santé constitue une priorité essentielle », a-t-il déclaré, soulignant que des technologies avancées sont mobilisées pour réduire les inégalités d'accès aux services et améliorer les indicateurs de santé.

Cette transformation repose notamment sur un renforcement substantiel des infrastructures de télécommunications, incluant le déploiement des réseaux 4G et 5G ainsi que l'expansion du haut débit fixe, a ajouté Yohannes Getahun.

Afin d'assurer une connectivité stable dans les zones reculées, plus de 1 000 systèmes d'alimentation solaire ont été installés pour soutenir les stations de réseau, garantissant ainsi une transmission continue des données.

Il a également souligné que cette connectivité accrue facilite le partage des données des patients, de l'expertise médicale et des bonnes pratiques, ouvrant la voie au développement futur de solutions de santé fondées sur l'intelligence artificielle.

S'inscrivant dans une dynamique tournée vers l'avenir, l'Éthiopie accélère l'adoption de l'intelligence artificielle, du cloud computing et d'infrastructures numériques modernes afin d'aligner son système de santé sur les standards internationaux.

De son côté, la ministre d'État à la Santé, Seharela Abdulahi, a salué la mise en oeuvre rapide d'un système de gestion numérique des données de santé dans sept régions, interconnecté au réseau d'Ethio telecom et aux serveurs du ministère.

Elle a indiqué que cette plateforme a considérablement amélioré l'accès aux données sanitaires essentielles, favorisant le partage d'informations en temps réel et une prise de décision plus efficace.

Selon la ministre, des opérations telles que la gestion des stocks de fournitures médicales, qui nécessitaient auparavant jusqu'à un mois, peuvent désormais être finalisées en deux à trois jours à l'échelle nationale.

Seharela Abdulahi a enfin souligné que l'approche technologique et structurée adoptée par l'Éthiopie dans la gestion des équipements et fournitures médicales établit de nouvelles références, désormais partagées avec d'autres pays.

« Cette transformation numérique du secteur de la santé renforcera le bien-être de l'ensemble des citoyens et constituera une source d'inspiration pour l'Afrique et au-delà », a-t-elle conclu.