Soudan: Al-Burhan remercie le Prince Mohammed ben Salmane

Le président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a exprimé aujourd'hui sa gratitude à Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane, prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite, pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu lors de sa visite au Royaume.

Dans un tweet publié sur la plateforme X, Al-Burhan a déclaré : « J'ai été honoré de visiter le pays frère, la terre de la bonté, le Royaume d'Arabie saoudite.

Merci pour votre accueil chaleureux.

Merci, mon cher frère, fils du Très Généreux, Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane.»