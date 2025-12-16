Soudan: Dr. Lamia Abdel Ghaffar rencontre la Commissaire aux droits de l'homme

La ministre des Affaires du Cabinet Lamia Abdel Ghaffara rencontré aujourd'hui dans son bureau Mme Reem Salem, Commissaire aux droits de l'homme, dans le cadre pour apporter le soutien et sa solidarité avec le peuple soudanais et d'évoquer les violations commises par les Forces rebelle de soutien rapide (FSR) au Soudan.

Au cours de cette rencontre, la Commissaire aux droits de l'homme a expliqué son intention de d'effectuer des visites de terrain dans les camps de personnes déplacées à Khartoum, AlGezira et dans les États d'Ashamaliya afin d'examiner de près les violations perpétrées contre les civils par les milices.

La Dr Lamia Abdel Ghaffar a remercié la Commissaire aux droits de l'homme pour sa visite au Soudan, saluant son intérêt pour les questions humanitaires et les droits de l'homme, ainsi que son rôle dans la mise en lumière des souffrances des civils et le soutien apporté aux efforts visant à protéger leurs droits.