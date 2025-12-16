Soudan: Le syndicat des enseignants soudanais renouvelle son soutien aux forces armées

Le Syndicat professionnel général des enseignants soudanais a annoncé le renouvellement de son engagement et son alignement total derrière les forces armées, tout en accordant son mandat au Président du Conseil de souveraineté de transition, Commandant en chef des forces armées, pour mettre fin à la rébellion sur l'ensemble du territoire national.

Lors d'une atelier tenue à Al-Damer, le président du Syndicat des enseignants de l'État du Nahral-Neil Dr.Abdurahman KhairAlla, a affirmé la disponibilité du syndicat à soutenir les forces armées, notamment par l'ouverture de camps à travers le pays, en défense de la terre et de l'honneur. Il a également estimé que les Émirats arabes unis ne peuvent être un partenaire dans les initiatives visant à résoudre les questions nationales.

S'adressant à la communauté internationale, il a souligné que le soutien massif du peuple soudanais à ses forces armées, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, constitue une expression claire de la volonté populaire. Il a souhaité la victoire aux forces armées, la guérison des blessés et la libération des détenus.

Il a enfin mis en avant l'importance de l'atelier consacré à l'examen des questions éducatives et à l'amélioration des performances des écoles du Syndicat des enseignants, en partenariat avec les ministères de l'Éducation des États.