Afrique de l'Est: Le premier ministre affirme la solidité des relations entre le Soudan et le Sud Soudan

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a réaffirmé la solidité des relations unissant le Soudan et la République du Sud Soudan , ainsi que la volonté commune des deux pays de les renforcer et de les développer au service des intérêts des deux peuples frères.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre aujourd'hui avec la délégation du Sud Soudan conduite par le Conseiller du Président de la République du Soudan du Sud pour les affaires sécuritaires, Tut Galuak, accompagnée du Ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud et de la délégation associée. La réunion s'est déroulée en présence du Ministre de l'Énergie, l'ingénieur-conseiller Al-Mutasim Ibrahim Ahmed, ainsi que de l'Ambassadeur du Soudan au Soudan du Sud, l'ambassadeur Issam Karrar.

Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de les porter vers des horizons plus larges. Le Premier ministre a souligné la nécessité d'activer le travail de toutes les commissions techniques conjointes, afin de renforcer la coopération entre les deux pays dans l'ensemble des domaines.

De son côté, la délégation du Sud Soudan a mis en avant les relations fraternelles historiques entre les deux États, soulignant le destin commun partagé par les peuples soudanais et sud-soudanais.

Par ailleurs, le Conseiller du Président du Sud Soudan pour les affaires sécuritaires, Tut Galuak, a transmis au Premier ministre, Dr Kamil Idris, une invitation du Président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, à effectuer une visite à Juba dans les plus brefs délais.