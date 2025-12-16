Afrique: Le Soudan participe à la 42e session du Conseil des Ministres Arabes du logement et de reconstruction à Doha

Le Soudan a participé avec une délégation officielle de haut niveau, présidée par M. Saif Al-Nasr Al-Tigani Haroun, ministre des Infrastructures et de Transport, à la 42e session du Conseil des ministres arabes du Logement et de la reconstruction et au sixième Forum ministériel arabe sur le logement et le développement urbain durable 2025, qui se sont tenus dans la capitale qatarienne, Doha, sous le slogan « La durabilité urbaine pour l'avenir des générations », du 14 au 16 Décembre courant.

La délégation soudanaise regroupe le secrétaire général du Conseil national pour le développement urbain, le secrétaire général du Fonds national pour le logement et la reconstruction, ainsi qu'un certain nombre de ministres régionaux, avec la participation active de l'ambassade de la République du Soudan à Doha.

Au cours de la séance d'ouverture de la 42e session, le ministre des Infrastructures et de Transport a prononcé le discours du Soudan, dans lequel il a exprimé son appréciation pour la tenue de cette session importante et pour ce qu'elle représente en tant que plateforme arabe efficace pour l'échange des expériences et la renforcement du travail commun pour améliorer l'environnement urbain dans les pays arabes.

Il a salué les forces armées et les forces qui les soutiennent pour le rôle national qu'elles jouent pour la lutte contre l'agression lancée par la milice et les pays qui la soutiennent depuis avril 2023, soulignant que plus de 70 % des zones affectées ont été reprises, malgré l'ampleur des dégâts causés sur les villes et les infrastructures, en particulier dans l'État de Khartoum.

Il a expliqué que la guerre avait causé de gros dégâts sur les infrastructures et les services de base, provoquant le déplacement interne de millions de personnes ce qui a exercé une pression considérable sur les villes sûres, sans compter que plus de deux millions de citoyens ont trouvé refuge dans les pays voisins. Il a également affirmé la détermination de l'État soudanais à poursuivre la reconstruction et à préserver l'unité, la stabilité et les institutions du pays.

Le ministre a indiqué que le ministère des Infrastructures et de Transport oeuvre actuellement pour élaborer une stratégie nationale compréhensive pour la période post-guerre, qui inclut la réinstallation des personnes déplacées, l'adoption de techniques de construction adaptées aux conditions économiques et environnementales, tout en renforçant le rôle du secteur privé et de la société civile en tant que partenaires dans le processus de reconstruction.

Il a appelé les pays arabes et les organisations régionales et internationales à fournir un soutien technique, à construire les capacités et à participer activement aux efforts de reconstruction du Soudan.

En marge du forum, l'exposition accompagnant a été inaugurée la première journée. Elle reflète les expériences des pays et des institutions internationales dans le domaine de l'urbanisme, les solutions intelligentes pour les villes futures, les modèles de bâtiments écologiques et l'amélioration de la qualité de vie urbaine.

Le Soudan a participé avec un pavillon spécial qui présentait les efforts de reconstruction et la vision de l'État de Khartoum, ainsi que les perspectives d'avenir pour le développement urbain dans l'après-guerre.