Soudan: Le Procureur général par intérim rencontre la rapporteuse spéciale sur la violence des femmes et des filles

Le premier assistant du procureur général, Moulana Kamal Mahjoub Ahmed Saïd, procureur général par intérim et chef de la commission nationale d'enquête sur les crimes et violations du droit national et du droit international humanitaire (suppléant), accompagné d'un certain nombre de membres de la commission, a rencontré aujourd'hui Mme Reem Al-Salam, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence des femmes et des filles, en présence de Dr Salma Ishag Al-Khalifa, ministre d'État au ministère des Ressources humaines et de l'assistance sociale.

La réunion a discuté un certain nombre de dossiers juridiques et judiciaires liés à la protection des femmes et des filles, à la tête desquels les mécanismes de responsabilisation et les garanties contre l'impunité.

Le procureur général par intérim a passé en revue le rôle du Parquet public et de la Commission nationale pour la protection des femmes et des filles contre les agressions perpétrées contre elles en raison de la guerre qui se déroule dans le pays, les efforts déployés pour lutter contre les crimes connexes et les mesures exceptionnelles prises par le Parquet public pour permettre aux victimes d'accéder à la justice et à l'équité.

Il a également présenté l'ampleur des violations commises à l'encontre des femmes et des filles, en s'appuyant sur des statistiques chiffrées relatives aux poursuites pénales engagées à cet égard et aux mesures prises pour garantir les droits des suspectes dans les poursuites engagées à leur encontre, conformément aux dispositions de la loi.

Pour sa part, la Rapporteuse spéciale a remercié le Ministère public et les membres de la Commission nationale pour leur accueil chaleureux et leur coopération constante, saluant les efforts déployés dans le domaine de la protection des femmes et des filles, et affirmant la disposition du Bureau des Nations Unies à fournir le soutien technique au parquet public afin de renforcer sa capacité à remplir efficacement son rôle.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont convenu de l'importance de renforcer les moyens de coopération et de coordination conjointe entre les deux côtés au cours de la prochaine phase.