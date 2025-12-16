Soudan: Le ministère des ressources humaines reprend ses activités à Khartoum

15 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale a repLeris, ce lundi, l'exercice de ses activités dans la capitale Khartoum, en application des orientations du Gouvernement de l'Espoir et des directives du Premier ministre visant le retour des ministères fédéraux à l'accomplissement dans la capitale. Le ministère figure ainsi parmi les premières institutions à mettre en oeuvre cette décision.

Le Ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, M. Mutasim Ahmed Saleh, a affirmé que le retour du ministère à Khartoum constitue une confirmation du rétablissement des institutions de l'État dans leur rôle naturel, du renforcement de l'efficacité de la performance institutionnelle et du rapprochement des services des citoyens.

Dans une déclaration publiée sur Facebook, le ministre a précisé que son département poursuivra ses efforts au service du peuple soudanais avec un esprit de responsabilité et d'espoir, tout en avançant dans la mise en oeuvre de ses programmes et plans, contribuant ainsi au soutien de la stabilité et à l'amélioration du niveau des services fournis aux citoyens.

