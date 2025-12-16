Afrique de l'Ouest: Les retombées d'un succès diplomatique historique !

opinion

L'accession du Sénégal à la tête de la Commission de la CEDEAO (Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest) pour un mandat de 4 ans, après près de 50 ans est un succès diplomatique et politique majeur, soulignant le retour du pays au cœur du pouvoir décisionnel régional, sous l'impulsion du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Ce succès n'est pas fortuit, mais la résultante d'efforts diplomatiques intenses déployés par Son Excellence dès son arrivée à la magistrature suprême pour la stabilité et la prospérité sous régionale:

En effet, le Président de la République a manifesté son engagement pour une sous-région ouest-africaine stable, intègre et prospère comme en témoignent ses multiples déplacements auprès des chefs d'Etat de la sous-région ainsi que par son implication directe dans la résolution des crises politiques chez certains de nos voisins. Ces efforts ont permis de prouver à ses pairs que la diplomatie sénégalaise sous son leadership est à la hauteur des enjeux économiques, politiques et sécuritaires de notre sous-continent.

Bien plus, il convient de rappeler que diriger la Commission de la CEDEAO, c'est prendre la tête de l'organe exécutif qui a pour mission de concevoir, piloter et mettre en œuvre les politiques régionales dans des domaines clés que sont :

L'économie en permettant une harmonisation des politiques économiques, création d'une zone de libre-échange, etc.

La paix et la Sécurité pour réussir la prévention et une gestion des conflits par la mise en place de mécanismes de sécurité collective efficaces.

La bonne gouvernance publique pour s'assurer que les membres s'appliquent les principes démocratiques et ceux de l'État de droit.

La libre circulation constitue une opportunité pour promouvoir et réguler le mouvement des personnes, des biens et des services en Afrique de l'Ouest.

Les infrastructures et Énergie pour encourager le développement des réseaux de transport et d'énergie transnationaux.

Ainsi, on peut dire que cette présidence offre, entre autres, les opportunités stratégiques suivantes au Sénégal à savoir :

La réalisation de l'Axe 4 du référenciel de politiques publiques Sénégal2050 qui vise en partie l'approfondissement de l'intégration régionale et le rayonnement international du pays.

La mise en œuvre d'une diplomatie transnationale efficace en ce sens qu'elle sera une opportunité pour notre pays de concrétiser une politique décentralisée tournée vers la sous-région. L'objectif étant de permettre à nos villes et régions frontalières de maximiser les bénéfices de l'intégration sous-régionale en matière de commerce, d'infrastructures et de sécurité transfrontalière.

En définitive, on peut dire que diriger la Commission de la CEDEAO, positionne notre pays comme un acteur central et moteur de l'intégration ouest-africaine, avec des retombées potentielles directes sur ses propres objectifs de développement et sur la sécurité et la paix régionale.

Pour cette raison, je considère que ce succès diplomatique constitue un tremplin solide pour le Chef de l'État afin de pouvoir accomplir d'autres prouesses diplomatiques dans la décennie qui vient.

Par le Peuple et pour la Patrie !