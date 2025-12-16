La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), à travers son Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation (Fraa), a signé à Lomé, au Togo, un accord de financement de 600 000 US avec le Global green growth institute (Gggi), selon une note de l'institution dont Fratmat.info a eu copie le lundi 15 décembre 2025.

Ce partenariat donne un élan significatif au projet Initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face au climat (Waicsa) et marque une étape décisive dans les efforts régionaux visant à développer des chaînes de valeur agricoles résilientes au changement climatique dans l'espace Cedeao.

Cette signature réaffirme le partenariat collectif entre les deux institutions en faveur de la transformation agricole durable. En effet, le fonds d'amorçage jouera un rôle catalyseur dans l'expansion de l'assistance technique et la facilitation de la mobilisation des ressources pour le Waicsa.

Il mettra également en place un système de soutien aux institutions financières, aux Pme et aux entreprises agricoles, en leur fournissant les outils et les capacités nécessaires pour renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique et contribuer aux efforts d'adaptation et d'atténuation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la Bidc et de son conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a insisté sur le fait que l'agriculture intelligente face au climat reste au coeur de la mission de la banque, qui consiste à favoriser un développement durable, inclusif et résilient au changement climatique dans toute l'Afrique de l'Ouest.

Il a noté que le Waicsa, mis en oeuvre dans le cadre du domaine opérationnel du Fraa, est une intervention phare conçue pour renforcer la sécurité alimentaire régionale, promouvoir les investissements verts et ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour des millions de petits exploitants agricoles et d'entreprises agroalimentaires.

La directrice régionale pour l'Afrique, Katerina Syngellakis, conduisant la délégation du Gggi, a salué le leadership de la Bidc dans la promotion de l'action climatique dans toute la sous-région et a réaffirmé l'engagement du Gggi à accélérer les initiatives d'investissements verts en Afrique de l'Ouest.

A noter que grâce à ce partenariat, les deux institutions réaffirment leur engagement à autonomiser les acteurs de la chaîne de valeur agricole, à renforcer les capacités régionales d'adaptation au changement climatique et à favoriser un développement durable à long terme en Afrique de l'Ouest.