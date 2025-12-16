Afrique: Fashion Week by Elie Kuamé - La mode africaine sublime le beau et l'audace créative

Les lampions se sont éteints, le 13 décembre, sur l'édition 2025 de la Fashion Week by Elie Kuamé 2025 qui s'est déroulée du 8 au 14 décembre, à Abidjan.

Pendant deux jours (12 au 13 décembre), le Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao) s'est mué en véritable capitale de la mode.

Quinze stylistes, du plus jeune talent au créateur chevronné, venus de Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal, du Mali et du Cameroun, ont dévoilé leurs collections de haute couture et de prêt-à-porter. Une mobilisation remarquable qui a réuni tout l'écosystème du textile, de l'habillement et des accessoires, offrant aux passionnés de mode une succession de défilés empreints d'élégance et d'audace.

Parmi les signatures marquantes de cette édition, Jean Charles Adigun a imposé son univers haut en couleur. Dès l'ouverture, il a livré un premier tableau vibrant, véritable hymne à la richesse culturelle ivoirienne, à travers des pièces intemporelles qui revisitent les codes vestimentaires traditionnels. L'auditorium du Cscticao a ainsi vibré au rythme des silhouettes, portées par une mise en scène soignée et une esthétique assumée.

Autre moment fort de la soirée, la présentation de Phyll Quahsey, dont la collection a séduit par son approche résolument novatrice. En transformant des matériaux inattendus (pagne tissé, chambres à air de pneus de camion, torchons-serpillières ou toile de jute) en créations de mode, la styliste a démontré que l'ingéniosité peut faire naître l'élégance là où on ne l'attend pas.

L'enthousiasme des créateurs était palpable.

« C'est une belle expérience d'avoir participé à Fashion Week by Elie Kuamé, pleine de surprises et de créateurs innovants. J'ai aimé la soirée. J'ai mis en avant ma création. J'ai fait du pagne autrement », a confié Metakay, de son vrai nom Kwaku Awiti Kyere.

Commissaire générale de l'événement, le styliste ivoirien Elie Kuamé n'a pas manqué de saluer l'appui des partenaires institutionnels, privés et sponsors, dont le soutien a contribué au succès et au rayonnement de cette grand-messe de la mode africaine.

« Nous avons pour ambition de fédérer les acteurs de la mode, aussi bien les acheteurs que les créateurs, afin de présenter l'artisanat et de créer un véritable écosystème de valorisation de la chaîne de valeur de la mode », a-t-il souligné. Avec cette nouvelle édition, Fashion Week by Elie Kuamé s'impose un peu plus comme une vitrine incontournable de la création africaine contemporaine, où tradition et modernité s'entrelacent pour écrire, tissu après tissu, l'avenir de la mode du continent.