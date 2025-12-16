Cote d'Ivoire: District autonome des Savanes - Des études stratégiques pour une gouvernance territoriale durable

Le District autonome des Savanes franchit une étape majeure dans sa dynamique de planification stratégique et de gouvernance territoriale.

À l'initiative du ministre-gouverneur du District autonome des Savanes, le Général Issa Coulibaly Karna, deux importantes études ont été élaborées afin de mieux orienter l'action publique et le développement local.

Intitulées « Étude de réalisation de la carte géo-référencée du patrimoine (infrastructures publiques), des potentialités touristiques, économiques et culturelles du District autonome des Savanes » et « Étude pour la restauration du couvert forestier du District autonome des Savanes », ces travaux ont fait l'objet d'un atelier de restitution organisé le lundi 15 décembre 2025, dans un réceptif hôtelier de Korhogo.

Cette rencontre visait à consolider les documents à travers des avis, suggestions, contributions et corrections des différentes parties prenantes. Elle s'est tenue en présence du corps préfectoral des départements de Korhogo, Boundiali et Ferkessédougou, des représentants des conseils régionaux, des mairies, des directeurs régionaux, des chefs traditionnels des trois départements constituant le District autonome des Savanes, ainsi que des partenaires techniques et financiers et des équipes techniques du DAS.

En l'absence du Général Issa Coulibaly Karna, le préfet hors grade à la retraite et premier vice-gouverneur du District autonome des Savanes, Soro Kayaha Jérôme, a souligné l'importance stratégique de ces études, qu'il a qualifiées de socle essentiel pour orienter l'action publique. Il a particulièrement insisté sur la restauration du couvert forestier, enjeu majeur dans la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et le maintien de l'équilibre écologique du District.

Abordant la cartographie digitale géo-référencée, le premier vice-gouverneur a indiqué qu'elle permettra de recenser et de valoriser le patrimoine, les infrastructures publiques ainsi que les potentialités économiques, touristiques et culturelles du District autonome des Savanes. Selon lui, ces études constituent une véritable boussole stratégique pour les décideurs publics, renforcent les capacités de planification et contribuent à structurer une vision de développement harmonieux, durable et innovant.

Pour la présentation technique des travaux, Docteur Silué Annick, chef de projet, et Edi Fréjus Rosaire, chef de mission et expert forestier des cabinets Arem Partners et Delano Multi-Services, chargés de la réalisation des études, ont animé des communications portant respectivement sur la cartographie digitale des infrastructures et des potentialités du District, ainsi que sur la restauration du couvert forestier.

Ces présentations ont donné lieu à des échanges nourris, marqués par des questions d'éclairage, des observations et des recommandations visant à affiner et valider les documents finaux avant leur mise en oeuvre effective. À l'issue de l'atelier, les copies officielles des études ont été solennellement remises au premier vice-gouverneur du District autonome des Savanes, Soro Kayaha Jérôme.