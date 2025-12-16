Afrique de l'Ouest: L'AES envisage la création d'une banque commune

Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de créer une banque régionale commune. L'information est rapportée par le journal L'Économiste dans son édition parue lundi.

Selon le quotidien, cette initiative s'inscrit dans la volonté des trois États de renforcer leur autonomie financière et de disposer d'un instrument propre pour soutenir leurs politiques économiques et de développement. Le projet de banque régionale intervient dans un contexte marqué par des ruptures institutionnelles majeures et une recomposition des alliances au sein de l'espace ouest-africain.

Les trois pays sont actuellement dirigés par des juntes militaires qui ont clairement affiché leur intention de se maintenir au pouvoir. Ils ont officiellement quitté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), tout en demeurant, pour l'heure, membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Une situation jugée paradoxale par plusieurs observateurs, d'autant plus que l'UEMOA partage des mécanismes institutionnels et monétaires étroitement liés à la Cédéao.

L'Économiste s'interroge sur la viabilité et les implications de ce projet bancaire dans un tel contexte. Le journal soulève notamment la question de la compatibilité de cette nouvelle banque avec les règles de l'UEMOA, ainsi que celle de la durée du maintien des trois pays au sein de l'union monétaire.

En toile de fond, le quotidien estime que cette décision traduit une volonté affirmée des autorités sahéliennes de redéfinir leur cadre de coopération régionale, en s'éloignant des institutions traditionnelles. Reste à savoir si cette nouvelle orientation pourra s'inscrire durablement dans un environnement économique et financier encore largement interconnecté à l'échelle régionale.