Congo-Kinshasa: Une milice a massacré des civils près de Kinshasa

communiqué de presse

Nairobi — Les autorités nationales devraient lutter contre la recrudescence des violences intercommunautaires

Des miliciens ont tué au moins 22 civils et en ont blessé beaucoup d'autres lors d'une attaque menée fin novembre 2025 contre un village du territoire de Kwamouth, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Des témoins originaires du village de Nkana, situé à environ 75 kilomètres au nord-est de Kinshasa, la capitale, ont déclaré que des miliciens armés de fusils et de machettes avaient mené une attaque apparemment en guise de représailles, dans le cadre de tensions intercommunautaires croissantes.

Des témoins ont déclaré que le 23 novembre, vers 4 heures du matin, des combattants Mobondo de l'ethnie Yaka ont attaqué le village de Nkana. Les assaillants sont allés de maison en maison, tuant principalement des villageois de l'ethnie Teke, dans leurs maisons et alors qu'ils tentaient de fuir. Des villageois ont expliqué que les combattants avaient accusé les Teke de Nkana de refuser d'installer un nouveau chef coutumier Yaka et avaient envoyé des messages à certains Teke avant l'attaque, leur disant qu'ils seraient punis.

« Les violences à Kwamouth ne sont qu'un exemple parmi de nombreux conflits ethniques meurtriers en RD Congo », a déclaré Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. « L'attention mondiale portée aux accords de paix dans l'est de la RD Congo ne doit pas faire oublier les violences et les injustices qui sévissent sans contrôle ainsi que les cycles d'impunité dans d'autres domaines. »

Human Rights Watch a mené des entretiens avec 18 personnes en novembre et décembre, dont 5 témoins, 6 proches des victimes, des membres du personnel médical local et des chefs communautaires du territoire de Kwamouth, dans la province de Maï-Ndombe.

Depuis juin 2023, la milice Mobondo, nommée d'après ses amulettes mystiques et armée de machettes, de couteaux, de lances, d'arcs et de flèches, ainsi que de fusils de chasse et d'assaut militaires, a attaqué des villages Teke, incendié des maisons et tué des dizaines de personnes.

Depuis des années, les activistes de la société civile, les groupes de défense des droits humains et les autorités traditionnelles mettent en garde contre la présence et les activités croissantes des milices ethniques. Les violences récentes font écho à la crise intercommunautaire documentée par Human Rights Watch entre 2022 et 2023, lorsque des milices des communautés Teke et Yaka ont tué des centaines de civils lors d'une vague d'attaques dans la région.

Cette récente attaque souligne l'incapacité du gouvernement congolais à renforcer la sécurité dans la région malgré des avertissements répétés concernant les violences, a déclaré Human Rights Watch.

« Quand ils ont enfoncé ma porte, je me suis enfuie avec mon petit-fils », a déclaré une femme de 70 ans à propos des récentes violences. « Ils m'ont tiré dessus plusieurs fois. Une balle a touché mon pied, mais j'ai continué à courir. Si j'étais restée une seconde de plus, ils nous auraient tués. »

Un autre villageois a raconté que les combattants avaient tiré sur sa famille alors qu'elle tentait de s'échapper : « Ma mère portait ma fille sur son dos. La première balle l'a touchée [sa mère] en plein coeur. La deuxième lui a transpercé les côtes et a touché ma fille au ventre. » Sa mère est morte sur le coup, et sa fille de 5 ans est décédée à l'hôpital le 5 décembre.

Human Rights Watch a documenté la mort de 22 civils, dont quatre femmes et quatre enfants. Parmi les personnes tuées figuraient deux fils du chef coutumier du village, le président local de la Croix-Rouge et un fonctionnaire des impôts de la province. Un soldat de l'armée congolaise, qui gardait le village avec un petit contingent de militaires de la marine qui s'est enfui en traversant le fleuve Congo lorsque l'attaque a commencé, a également été tué. Les villageois ont déclaré que les proches des victimes avaient enterré les membres de leurs familles après le départ des assaillants. D'autres ont été enterrés par les soldats à leur arrivée dans le village.

Le personnel médical de la commune de Maluku, à l'est de Kinshasa, a déclaré que plusieurs patients étaient arrivés dans un état critique, tandis que d'autres civils blessés avaient fui vers le Congo-Brazzaville par le fleuve pour se faire soigner.

L'attaque a contraint des centaines d'habitants à fuir vers Maluku ou à traverser le fleuve pour se réfugier au Congo-Brazzaville. Des témoins ont déclaré que les familles avaient tenté d'évacuer les personnes âgées, les blessés et les jeunes enfants. Depuis, l'armée a tenté d'encourager les villageois à retourner à Nkana, mais beaucoup ont refusé et ont ainsi perdu l'accès à leurs maisons et à leurs champs, aggravant une situation humanitaire déjà très précaire.

À la suite de l'attaque, les autorités congolaises ont déployé des militaires dans la région et ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur les meurtres. Les habitants ont raconté qu'une délégation de membres de la communauté Teke s'était rendue à Kinshasa avec les corps des victimes pour protester contre ce qu'ils ont qualifié de silence et d'inaction du gouvernement. Certains législateurs ont appelé l'Assemblée provinciale de Maï-Ndombe à adopter des mesures urgentes pour faire face à la crise humanitaire.

Le peuple Teke a historiquement possédé une grande partie des terres et des titres coutumiers du territoire de Kwamouth, qui fait partie du plateau de Bateke (littéralement « le plateau du peuple Teke ») qui s'étend jusqu'à la périphérie de Kinshasa. Au fil des années, les membres des communautés Yaka, Mbala, Suku et d'autres communautés des provinces voisines de Kwilu et Kwango ont formé la main-d'oeuvre agricole des propriétaires fonciers du territoire de Kwamouth ou sont devenus agriculteurs en échange d'une taxe coutumière versée aux chefs coutumiers Teke, que les agriculteurs Teke paient également.

Les milices Mobondo ont multiplié les attaques depuis le milieu de l'année 2025, ciblant des villages situés le long du fleuve Congo, notamment Mbanzale et Mayala en juin, une attaque le long de la Route nationale 17 en août et une attaque le 2 septembre dans la zone forestière de Limpwobo. Malgré des déploiements militaires périodiques, aucune présence sécuritaire permanente du gouvernement n'a été établie, laissant les communautés rurales exposées à de nouvelles attaques.

Les autorités congolaises devraient garantir une enquête approfondie et impartiale sur les responsables des attaques des milices, a déclaré Human Rights Watch. Elles devraient également veiller à ce que les villageois touchés bénéficient d'une aide médicale et psychologique et que les personnes déplacées aient accès à un abri, à de la nourriture et aux services de base.

Le gouvernement devrait mettre en oeuvre, avec une participation significative des communautés concernées, un programme de démobilisation des combattants Mobondo, annoncé le 2 décembre, et convoquer un forum de paix pour apaiser les tensions intercommunautaires dans la province de Maï-Ndombe, annoncé en septembre.

« La lutte contre la violence communautaire dans l'ouest de la RD Congo requiert la justice et l'obligation de rendre des comptes, la mise en place de systèmes d'alerte efficaces, et un engagement concret à démanteler les structures qui permettent aux groupes armés de prospérer », a conclu Lewis Mudge. « Les gouvernements concernés et les organes des Nations Unies devraient aider les autorités congolaises à y parvenir. »