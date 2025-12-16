Centrafrique: Arrivée d'une dernière vague de matériel pour les élections générales du 28 décembre

La dernière vague de matériels électoraux sensibles est arrivée à Bangui ce 15 décembre, en vue des élections générales du 28 décembre 2025. Ces dernières semaines, une partie de l'opposition et plusieurs leaders d'opinion ont dénoncé des difficultés de l'Autorité nationale des élections (ANE), allant jusqu'à réclamer un report du scrutin. Ils estiment que le pays ne sera pas prêt à organiser présidentielle, législatives, régionales et municipales le même jour. Mais, avec cette ultime livraison de matériel, l'ANE se veut rassurante et affirme que tout est désormais en place pour respecter le calendrier électoral.

Lorsque l'appareil atterrit, les autorités et les partenaires poussent un « ouf » de soulagement. Mohamed Ayoya est coordonnateur humanitaire. « Ce jour est le fruit d'efforts, consentis par le gouvernement de la République centrafricaine, en finançant tous ces matériels, mais aussi les efforts de toute la communauté internationale qui, depuis quelques mois, soutient le gouvernement dans ces efforts-là, pour voir ce jour être une réalité », lance-t-il.

Au total, 96 tonnes de matériels sensibles : des bulletins de vote et des procès-verbaux destinés aux élections présidentielle, législatives, municipales et régionales.

« Il n'y a plus autre chose à faire que d'aller aux élections »

Barthélémy Matthias Morouba, président de l'Agence nationale des élections (ANE), affirme : « Nous avons tout ce qui est bulletin de vote et les différents procès-verbaux. Ces matériels vont être envoyés sur l'ensemble du territoire avec les avions de la Minusca [la Mission des Nations unies en RCA, NDLR] et par voie routière aussi pour que chaque démembrement puisse recevoir ces matériels afin de les envoyer dans les différents bureaux et centres de vote de notre pays. »

Ces matériels seront distribués dans 6 762 bureaux de vote à travers le pays, ainsi que dans 15 pays étrangers où la diaspora pourra voter pour la présidentielle. Barthélémy Matthias Morouba ajoute : « Nous rassurons tous nos compatriotes, tous les acteurs politiques, tous les candidats et candidates. On leur dit qu'il n'y a plus autre chose à faire que d'aller aux élections le 28 décembre prochain. »

Ce matériel électoral doit être acheminé dans tout le pays au cours des cinq prochains jours.

La campagne pour le quadruple scrutin - présidentiel, législatif, municipal et régional - en Centrafrique a débuté samedi, avec des meetings dans la capitale Bangui de plusieurs candidats, dont le président sortant Faustin-Archange Touadéra. Les Centrafricains sont appelés aux urnes le 28 décembre dans un scrutin boycotté par une partie de l'opposition.