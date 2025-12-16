Afrique de l'Ouest: Secteur minier - Le pays parmi les bénéficiaires de l'Accélérateur du contenu local

Le Sénégal figure parmi les pays bénéficiaires de l'Accélérateur du Contenu local (ACL), une initiative régionale lancée par la société minière Endeavour Mining en partenariat avec la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO (EFEDCOM), visant à renforcer l'intégration des fournisseurs locaux dans la chaîne de valeur du secteur minier en Afrique de l'Ouest.

L'initiative, démarrée en avril 2025, ambitionne d'accompagner les entreprises locales à travers un appui technique et stratégique sur mesure, afin d'améliorer leur compétitivité et leur accès aux opportunités offertes par l'industrie minière, selon un communiqué transmis à l'APS.

Dans ce cadre, Endeavour Mining et l'EFEDCOM ont présenté, le 12 décembre à Abidjan, les premiers résultats du programme lors d'une rencontre réunissant les partenaires stratégiques de l'Accélérateur du Contenu local, consacrée à l'évaluation des progrès enregistrés et à la définition des priorités opérationnelles pour l'année 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au Sénégal, l'ACL a permis la réalisation d'une cartographie détaillée des fournisseurs locaux intervenant dans la chaîne d'approvisionnement minière, ainsi que la mise en place des bases d'un référentiel commun d'évaluation et de suivi, partagé avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

Au total, 45 fournisseurs pilotes issus des pays couverts par le programme, dont des entreprises sénégalaises, ont bénéficié de sessions d'accompagnement technique portant sur les volets administratif et financier, ainsi que sur les exigences en matière d'Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) et de normes ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Sur le plan du financement, plusieurs institutions partenaires ont confirmé leur engagement en faveur du programme et ont entamé l'élaboration de mécanismes adaptés aux réalités des PME sénégalaises et régionales actives dans la chaîne de valeur minière, tout en travaillant sur les critères d'éligibilité de futurs produits financiers.

Les travaux de plaidoyer menés dans le cadre de l'ACL ont également permis d'identifier des convergences entre les cadres réglementaires nationaux, ouvrant la voie à un dialogue structuré entre l'État du Sénégal, les acteurs du secteur minier et les fournisseurs locaux, en vue d'une meilleure harmonisation des pratiques. Une première feuille de route régionale de l'Accélérateur du Contenu local, intégrant les priorités du Sénégal, devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Le programme s'appuie sur une coalition multi-acteurs regroupant entreprises minières, institutions financières, fédérations professionnelles et experts sectoriels. Les dirigeants des Chambres des Mines du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso figurent parmi les parties prenantes engagées dans la mise en œuvre de cette initiative régionale.