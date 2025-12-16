Sénégal: Inclusion sociale des personnes handicapées - Le pays vers une application totale de la loi d'orientation sociale

Le Sénégal se dirige vers l'application totale de la loi d'orientation sociale pour l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre des politiques publiques. Selon le directeur de l'action sociale du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, les textes de cette loi sont en cours de révision et de correction, notamment certaines de leurs terminologies, afin de les adapter aux objectifs de la vision Sénégal 2050. Il a exprimé ces propos lors de l'atelier de concertation sur la stratégie nationale de gestion du handicap, qui se tient du 15 au 17 décembre à Thiès.

Sur instructions du président de la République, le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a lancé, ce lundi 15 décembre 2025, des concertations nationales sur la gestion du handicap au Sénégal. Cette initiative témoigne de la volonté manifeste des autorités de l'État de garantir une inclusion sociale effective pour une couche importante de la population, représentant 7,3% selon les statistiques de l'ANSD en 2023, souvent négligée dans la mise en œuvre des politiques publiques.

L'objectif principal de ces concertations est d'élaborer et de mettre en œuvre un programme intégré en faveur des personnes handicapées dès 2026. Cette rencontre poursuit spécifiquement trois objectifs : présenter la feuille de route pour l'élaboration de la stratégie nationale de gestion du handicap, aligner la note conceptuelle de cette stratégie et initier les travaux des tables rondes de concertation.

Selon le directeur général de l'Action sociale, Boucar Diouf, les directives du président de la République serviront de fil conducteur tout au long des travaux, qui seront facilités par d'éminents chercheurs en sciences sociales, et auxquels participeront des représentants des personnes handicapées, des ministères impliqués, des partenaires financiers, ainsi que des élus locaux, entre autres acteurs. Il a précisé que le Sénégal a déjà accompli de nombreux efforts dans le domaine de la gestion du handicap, tant au niveau institutionnel que social.

Cette stratégie nationale vise à concrétiser la loi d'orientation sociale, notamment en prenant en compte les 13 décrets d'application manquants sur les 15 prévus. Un toilettage des textes est actuellement en cours pour harmoniser certaines terminologies avec les objectifs de la vision Sénégal 2050, et ce, dans les meilleurs délais.

Pour le représentant de l'Association des élus locaux du Sénégal, Mayacine Souané, des obstacles persistent dans l'accès aux services publics au niveau des collectivités territoriales. Il estime qu'une stratégie territorialisée avec des moyens adaptés est essentielle, car un Sénégal inclusif commence nécessairement par les territoires.

Le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées, Moussa Thiaré, a souligné que la gestion du handicap est complexe, notamment en raison de sa nature évolutive et abstraite. Il a plaidé pour une approche en termes de stratégie nationale d'inclusion du handicap dans tous les secteurs des politiques publiques. L'objectif est de ne pas laisser les personnes handicapées de côté et d'harmoniser les interventions des différents partenaires, y compris celles de l'État du Sénégal.

M. Thiaré a également insisté sur la nécessité de renouveler la perception du handicap. Selon lui, lorsqu'on évoque la personne handicapée, on pense souvent à une personne incapable, nécessitant nécessairement de l'aide. Or, ce sont des individus compétents, compétitifs et capables de prendre part à la dynamique de la société. Il a souligné qu'il est impératif de lever les barrières systémiques et de les accompagner dans cette dynamique.

Représentant le président de la République lors de ces concertations, le conseiller spécial du président, Cheikh Sadibou Diouf, en charge des questions relatives au handicap, a affirmé que ces concertations découlaient directement des instructions du président, Bassirou Diomaye Faye. Cela démontre la réelle volonté politique d'intégrer les personnes handicapées dans les politiques publiques.