Sénégal: France - Dakar clarifie le cadre de la coopération judiciaire

Dans un communiqué, le ministère de la Justice sénégalais a apporté des précisions à la suite des propos de l'Ambassadrice de France au Sénégal, répondant à une question de presse. Il s'agit de l'affaire des demandes d'extradition de deux citoyens sénégalais actuellement en France.

Le ministère rappelle notamment que le ministère français de la Justice a récemment adressé un courrier aux autorités judiciaires sénégalaises afin de solliciter la transmission d'informations déjà versées au dossier et officiellement communiquées par le magistrat en charge de la procédure.

Par respect des accords de coopération judiciaire liant le Sénégal et la France, « la justice sénégalaise indique qu'elle s'emploiera à transmettre de nouveau les informations requises, bien que celles-ci aient déjà été communiquées dans les formes légales ». Cette démarche, souligne le communiqué, s'inscrit pleinement dans le cadre des engagements internationaux librement consentis par les deux États.

Les autorités sénégalaises estiment, dès lors, qu'il ne saurait être question de pressions exercées sur la justice française, « contrairement à certaines interprétations, mais bien de l'exercice légitime par un État souverain du principe de réciprocité dans ses relations judiciaires internationales ».

Le communiqué exprime toutefois des réserves quant à l'attitude de l'ambassadrice de France, dont certaines déclarations pourraient être perçues comme relativisant la gravité des faits de corruption et de détournement de deniers publics reprochés à deux ressortissants sénégalais ayant trouvé refuge en France. Une telle posture, jugée regrettable par les autorités sénégalaises, est susceptible de remettre en cause les principes universels de bonne gouvernance et de transparence.